ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τη νέα δράση κατάρτισης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν τον πίνακα μέσω της διαδρομής: Αρχική > Κατάρτιση > Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης > Προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές, πράσινες και οικονομικές δεξιότητες για εργαζόμενους MIS 5227573 > Ωφελούμενοι, και να ελέγξουν εκεί την πορεία της αίτησής τους.

Όσοι δεν έγιναν δεκτοί έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ένσταση από τις 18 έως και τις 20 Μαρτίου 2026, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, θα δημοσιευτούν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων και απορριφθέντων, καθώς και ο σύνδεσμος μέσω του οποίου οι επιτυχόντες θα επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν.

Συνολικά, στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται 114.384 θέσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους τομείς της οικονομίας.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης και, σε περίπτωση επιτυχίας, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως 750 ευρώ (μικτά).

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, καθώς και την πλατφόρμα voucher.