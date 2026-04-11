Έρευνα: Οι Έλληνες «πρωταθλητές» στο εργασιακό άγχος

Έρευνα του ινστιτούτου Gallup, η οποία συνέκρινε τα επίπεδα εργασιακού άγχους στην Ευρώπη με αυτά στον υπόλοιπο κόσμο, κατέληξε ότι η εργασιακή παραγωγικότητα πλήττεται κυρίως από το έντονο στρες και την ψυχολογική αποστασιοποίηση των εργαζόμενων. Πρωταθλητές του στρες αναδείχθηκαν οι Έλληνες εργαζόμενοι, με 61% να πάσχουν από άγχος.

Η γενική τάση δείχνει να επιδεινώνεται, με τους εργαζομένους σε όλο τον κόσμο να αναφέρουν ότι έχουν χάσει τα κίνητρά τους για δουλειά, ότι νιώθουν αποκομμένοι από το αντικείμενο της εργασίας τους και ότι αισθάνονται λιγότερο αφοσιωμένοι σε αυτήν.

Οι «πρωταθλητές» στο άγχος και οι… χαλαροί

Οι Νοτιοευρωπαίοι «κερδίζουν» στη «μάχη» του στρες: το 61% των Ελλήνων δηλώνει ότι υποφέρει από άγχος, στη Μάλτα το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 57%, στην Κύπρο στο 56%, στην Ιταλία στο 51% και στην Ισπανία στο 39%.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ χάνει 9% τον χρόνο από το συγκεκριμένο φαινόμενο και τις επιπτώσεις του στην παραγωγικότητα.

Την ίδια στιγμή, Δανοί (19%), Πολωνοί (22%) και Λιθουανοί (23%) μοιάζουν να νιώθουν τη λιγότερη πίεση στους χώρους εργασίας τους.

Το προφίλ του «πιο αγχωμένου εργαζομένου»

Όπως εξηγεί η εταιρεία Gallup το προφίλ του πιο αγχώδους εργαζομένου είναι αυτό του κάτω των 35 ετών προϊσταμένου και όσων εργάζονται σε συνθήκες υβριδικής εργασίας.

Οι πλέον αφοσιωμένοι εργαζόμενοι στο επάγγελμά τους τείνουν να είναι οι κάτω των 35 ετών, που δεν κατέχουν διοικητικές θέσεις και εργάζονται αποκλειστικά εκ του σύνεγγυς.

Τα χαμηλότερα ποσοστά αφοσίωσης εργαζομένων στο αντικείμενό τους καταγράφονται σε Κροατία (7%), Γαλλία (8%), Ελβετία (8%), Λουξεμβούργο (9%) και Αυστρία (9%).

Τα υψηλότερα επίπεδα αφοσίωσης στο αντικείμενο της εργασίας εμφανίζουν η Αλβανία (32%), η Ρουμανία (31%), η Σουηδία (25%) και η Μάλτα (25%).

Ποσοστό 15% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι «ενεργά αποστασιοποιημένοι», που σημαίνει ότι αποστασιοποιούνται συνειδητά από την εργασία τους, την ομάδα και τον εργοδότη τους. Αυτό το φαινόμενο οι ειδικοί το ονομάζουν «σιωπηρή παραίτηση».

Παρά την υποχώρηση της αφοσίωσης, οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η ποιότητα ζωής τους είναι βελτιωμένη. Ποσοστό 49% των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή ήπειρο υποστηρίζει ότι ευδοκιμεί, σε σχέση με 34% των εργαζομένων στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι πιο ευτυχισμένοι εργαζόμενοι

Το ήμισυ των περιοχών του κόσμου κατέγραψε ανάπτυξη, με το αίσθημα αυτό να ενισχύεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε Λατινική Αμερική και Καραϊβική, όσο και στην Ευρώπη. Στον κατάλογο των πιο ευτυχισμένων εργαζομένων ηγούνται οι Φινλανδοί (81%), οι Ισλανδοί (78%) και οι Δανοί (78%).

Παρά τις εργασιακές προκλήσεις που θέτουν η τεχνητή νοημοσύνη και η παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια, οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι στην πλειονότητά τους είναι αισιόδοξοι, με το 57% να δηλώνει ότι η συγκυρία είναι καλή για εύρεση εργασίας, υψηλότερο ποσοστό από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 52%.

Πιο αισιόδοξοι είναι οι Ολλανδοί (86%) και λιγότερο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι Σλοβάκοι με 32%. Οι λιγότερο αισιόδοξες περιοχές του κόσμου είναι η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική, όπου το 36% των εργαζομένων δηλώνει απαισιόδοξο για το μέλλον. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι της Νοτιοανατολικής Ασίας δηλώνουν αισιόδοξοι σε ποσοστό 64%.