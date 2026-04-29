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ΔΥΠΑ: 143 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Μάιο
Εργασιακά
15:39 - 29 Απρ 2026

ΔΥΠΑ: 143 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Μάιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και τον Μάιο τη διοργάνωση Εργαστηρίων Ομαδικής Συμβουλευτικής σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο να στηρίξει όσους αναζητούν εργασία ή θέλουν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους κατεύθυνση, διευκολύνοντας την πιο άμεση και αποτελεσματική ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Συνολικά προγραμματίζονται 143 εργαστήρια, εκ των οποίων 123 θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης σε 79 ΚΠΑ2, ενώ 20 θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξειδικευμένες ενότητες υπό την καθοδήγηση εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού, η σωστή προετοιμασία για συνέντευξη, η ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας και η κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση εργασίας. Επιπλέον, προσφέρονται ενότητες για τον εμπλουτισμό δεξιοτήτων μέσω του ESCO, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, τη χρήση του Business Model Canvas, τη διαμόρφωση προσωπικής επαγγελματικής ταυτότητας, τη λειτουργία ψηφιακής επιχείρησης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στον εργασιακό χώρο, καθώς και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργία βιογραφικού.

Τα δια ζώσης εργαστήρια έχουν διάρκεια τριών ωρών, με ώρα έναρξης μεταξύ 09:00 και 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2, και υλοποιούνται από εξειδικευμένους συμβούλους. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο αντίστοιχο ΚΠΑ2 που διοργανώνει το εργαστήριο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής, ενώ η συμμετοχή επιβεβαιώνεται μέσω σχετικού email.

Για τα δια ζώσης εργαστήρια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αναλυτικό πρόγραμμα.

Όσον αφορά τα 20 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας δύο ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τις θεματικές ενότητες και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops

Και σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (έως 50 άτομα ανά εργαστήριο) και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αίτησης, ενώ η πλατφόρμα παραμένει διαθέσιμη έως την κάλυψη των θέσεων.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr

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