e-ΕΦΚΑ: Πώς παίρνουν πίσω χρήματα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι για το 2025

Πρόσβαση στην υπηρεσία:
Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήματος για εκκαθάριση, κατ’ έτος, και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ΠΟΡΟΥ υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α., ΠΕΡΑΝ του ανώτατου ετήσιου ΟΡΙΟΥ», με επιλογή του έτους αναφοράς (2024 ή 2025) και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στους απασχολούμενους συνταξιούχους, στον επίσημο ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.: www.efka.gov.gr , στην ενότητα: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.
Διαδρομή:
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Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Μισ
θωτοί
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Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς Taxisnet και δήλωση Α.Μ.Κ.Α.
Διαδικασία / Προϋποθέσεις:
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Δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών ή η επίσκεψη στις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας.
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Οι αιτήσεις θα συσχετίζονται με τα ασφαλιστικά δεδομένα των υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων/Α.Π.Δ. του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους (σύμφωνα με τις εγκυκλίους 7/2024 και 11/2024).
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Η εκκαθάριση και επιστροφή των ποσών θα γίνεται σε περιοδική βάση, με χρήση αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών κανόνων.
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Τα ποσά των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, που υπερβαίνουν το εκάστοτε ετήσιο ανώτατο όριό του θα επιστρέφονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, αφού προηγηθεί συμψηφισμός με τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α.