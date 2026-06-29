e-ΕΦΚΑ: Πώς παίρνουν πίσω χρήματα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι για το 2025

Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιεί την ενεργοποίηση, από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ετήσιας εκκαθάρισης και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ απασχολούμενων συνταξιούχων και για το έτος 2025, για ποσά που υπερβαίνουν το ισχύον ετήσιο ανώτατο όριο.

Πρόσβαση στην υπηρεσία: Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήματος για εκκαθάριση, κατ’ έτος, και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ΠΟΡΟΥ υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α., ΠΕΡΑΝ του ανώτατου ετήσιου ΟΡΙΟΥ», με επιλογή του έτους αναφοράς (2024 ή 2025) και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στους απασχολούμενους συνταξιούχους, στον επίσημο ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.: www.efka.gov.gr , στην ενότητα: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Μισ θωτοί

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς Taxisnet και δήλωση Α.Μ.Κ.Α. Διαδικασία / Προϋποθέσεις: Δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών ή η επίσκεψη στις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας.

Οι αιτήσεις θα συσχετίζονται με τα ασφαλιστικά δεδομένα των υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων/Α.Π.Δ. του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους (σύμφωνα με τις εγκυκλίους 7/2024 και 11/2024).

Η εκκαθάριση και επιστροφή των ποσών θα γίνεται σε περιοδική βάση, με χρήση αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών κανόνων.

Τα ποσά των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, που υπερβαίνουν το εκάστοτε ετήσιο ανώτατο όριό του θα επιστρέφονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, αφού προηγηθεί συμψηφισμός με τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α.