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Στρασβούργο: Υπερψηφίστηκε με 422 ψήφους υπέρ η έκθεση Φαραντούρη για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
Πολιτική
22:09 - 09 Ιουλ 2025

Στρασβούργο: Υπερψηφίστηκε με 422 ψήφους υπέρ η έκθεση Φαραντούρη για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Με ευρύτατη πλειοψηφία (422  σε σύνολο 672 ψηφισάντων)  υπερψηφίστηκε στη σημερινή Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Έκθεση του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ ενόψει του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (UN High-Level Political Forum) που θα λάβει χώρα 19-23 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.

Η έκθεση, που εκπονήθηκε με συνεργασία του Νικόλα Φαραντούρη (εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκ μέρους της Επιτροπής ENVI, the Left) με τον Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών Robert Biedroń (εισηγητή εκ μέρους της Επιτροπής DEVE, S&D), μετά και τη σημερινή υπερψήφισή της στην Ολομέλεια, αποτελεί την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κρίσιμη συνεδρίαση στον ΟΗΕ σε δύο εβδομάδες.

Στην τοποθέτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να υπερψηφίσουν «μία ισορροπημένη αλλά και φιλόδοξη έκθεση» για να «αποδείξουμε ότι μπορούμε να ηγηθούμε της παγκόσμιας προσπάθειας για πιο βιώσιμη κοινωνία και οικονομία και ένα πιο βιώσιμο πλανήτη για τις επόμενες γενιές».

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ο ευρωβουλευτής και καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε ότι «είμαι πολύ χαρούμενος για τη σημερινή επιτυχία. Είναι η απόδειξη ότι με συνέργειες και συνεννόηση μπορούμε να πετύχουμε πλειοψηφίες για κρίσιμα ζητήματα της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. Από τη μείωση των ανισοτήτων μέχρι την προστασία της βιοποικιλότητας, τις συνθήκες εργασίας, την υγεία, την στέγαση και την ευημερία σε τούτο τον πλανήτη. Νιώθω τεράστια τιμή και ευθύνη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μου εμπιστεύθηκε αυτή την αποστολή και υπερψήφισε σήμερα τις θέσεις μας».

*Τί είναι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals)*

Πρόκειται για παγκόσμιους στόχους για τη βιωσιμότητα του πλανήτη όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η βιοποικιλότητα, η εξάλειψη της φτώχειας και των ανισοτήτων, της παιδικής εκμετάλλευσης, η προστασία της υγείας, η εκπαίδευση, η προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, κλπ.

Το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN High Level Political Forum) είναι η κεντρική πλατφόρμα των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση και την αναθεώρηση της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συγκαλείται ετησίως και διεξάγει τακτικές εις βάθος αξιολογήσεις της προόδου σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή Υπουργών και λοιπών, υψηλού επιπέδου, εκπροσώπων κυβερνήσεων, εμπειρογνωμόνων, επικεφαλής φορέων του ΟΗΕ, ακαδημαϊκών, καθώς και εκπροσώπων σημαντικών ομάδων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 21:56
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