ΦΠΑ: Επεκτείνεται το καθεστώς μηνιαίων δηλώσεων - Ποιοι εντάσσονται, τι πρέπει να γνωρίζουν

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 ενεργοποιείται η δεύτερη φάση του μέτρου για τη μηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, με την οποία διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής σε νέες κατηγορίες επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Το νέο πλαίσιο «πατάει» πάνω στην πρώτη φάση που εφαρμόστηκε από 1η Ιουλίου 2025. Σε αυτήν εντάχθηκαν 92.590 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν κάνει έναρξη από 1/1/2024 έως 31/3/2025, ανεξάρτητα από το αν τηρούσαν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν δικαίωμα επιστροφής στο τριμηνιαίο καθεστώς δηλώσεων μετά από 24 μήνες λειτουργίας. Στόχος της κυβέρνησης είναι το μέτρο να καταστεί υποχρεωτικό στο μέλλον για σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων.

Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου έχει ήδη θετικό αντίκτυπο: Το 2024 το κενό ΦΠΑ περιορίστηκε στο 10%, έναντι 13,7% το 2022. Η πρόβλεψη για τα επόμενα δύο χρόνια είναι ότι θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 7%. Επιπλέον, αν η Ελλάδα φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 5%, το Δημόσιο θα κερδίσει ετησίως περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Η επέκταση του μέτρου θεωρείται κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη δημιουργία ενός πιο διαφανούς και αξιόπιστου φορολογικού συστήματος. Αναλυτικότερα, θα μπορούν πλέον να ενταχθούν:

Ατομικές επιχειρήσεις,

Εταιρείες,

Ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία,

Αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ με απλογραφικό σύστημα.

Η βασική προϋπόθεση είναι ότι η έναρξη δραστηριότητας έχει γίνει έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η υπαγωγή είναι εθελοντική και πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myAADE, με ισχύ από την πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής. Η παραμονή στο καθεστώς δεσμεύει τις επιχειρήσεις για τουλάχιστον ένα έτος.

Τα οφέλη της μηνιαίας δήλωσης ΦΠΑ

Το νέο καθεστώς προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη Φορολογική Διοίκηση:

Παρέχει άμεση εικόνα εσόδων και εξόδων.

Μειώνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων και τη συσσώρευση οφειλών.

Επιτρέπει ταχύτερο εντοπισμό παρατυπιών και εικονικών επιχειρήσεων.

Ενοποιείται με την πλατφόρμα myDATA, διαμορφώνοντας πλήρες ψηφιακό λογιστικό σύστημα.

Συμβάλλει στη μείωση του λεγόμενου «κενού ΦΠΑ», δηλαδή της διαφοράς ανάμεσα στον ΦΠΑ που πρέπει να αποδοθεί και σε αυτόν που τελικά αποδίδεται.