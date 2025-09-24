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Kia XCeed με υβριδική τεχνολογία, νέους κινητήρες έως 180PS και αυτόματο κιβώτιο στην τιμή του μηχανικού!
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04:16 - 24 Σεπ 2025

Kia XCeed με υβριδική τεχνολογία, νέους κινητήρες έως 180PS και αυτόματο κιβώτιο στην τιμή του μηχανικού!

Νίκος Λιβανός
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Η Kia αναβαθμίζει το δημοφιλές crossover της, XCeed, με μια σειρά από νέους, προηγμένους υβριδικούς κινητήρες 115PS που είναι διαθέσιμοι σε μηχανικό και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7DCT, ενώ για τους λάτρεις των υψηλών επιδόσεων, η νέα γκάμα του XCeed διαθέτει και κινητήρες που προσφέρουν ισχύ 150 και 180 ίππων.

Επιπλέον, το μοντέλο διατίθεται σε πολλά επίπεδα εξοπλισμού ανάλογα με την έκδοση (Premium, Platinum και GT-Line). Με αυτόν τον τρόπο, το δημοφιλές μοντέλο της Kia με την τολμηρή σχεδίαση και τον σπορ χαρακτήρα καταφέρνει να καλύπτει τις ανάγκες και επιθυμίες κάθε προφίλ οδηγού, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις, μειωμένες εκπομπές ρύπων και αυξημένη αποδοτικότητα.

Αυτό όμως που κάνει την πρόταση του νέου Kia XCeed πραγματικά ασυναγώνιστη είναι ότι, τώρα, μπορεί κάποιος να το αποκτήσει με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων στην ίδια τιμή με εκείνη του μηχανικού!

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι για το μοντέλο με τις μυώδεις γραμμές και την επιβλητική παρουσία έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαύσουν όλα τα οφέλη άνεσης που προσφέρει η επιλογή του αυτόματου κιβωτίου χωρίς κανένα δίλημμα.

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Με μοντέρνο σχεδιασμό, πλούσιο εξοπλισμό τεχνολογίας και ασφάλειας, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και κορυφαία συνδεσιμότητα, το νέο Kia XCeed έρχεται πιο πλήρες από ποτέ, προσφέροντας ακόμη περισσότερα σε οδηγούς που ζητούν ευελιξία, απόδοση και στυλ.

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