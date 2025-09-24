Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης πλήττει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων

Σε έρευνα που διενεργεί το ΣΕΒ τα τελευταία δέκα πέντε τουλάχιστον χρόνια φαίνεται πως το βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων – ανεξαρτήτως μεγέθους – έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, στο συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας», επιχειρώντας να αναδείξει τη στενή σχέση μεταξύ παραγωγικότητας και δικαιοσύνης.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε πως η δικαιοσύνη είναι «απόλυτα συνυφασμένη» με την παραγωγικότητα και υποστήριξε ότι οι καθυστερήσεις στις δικαστικές αποφάσεις μειώνουν την παραγωγικότητα. Τόνισε, μάλιστα, ότι η χαμηλή παραγωγικότητα είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας.

Ένα σημείο στο οποίο στάθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΒ ήταν η διαφορετική αντίληψη του χρόνου για τις επιχειρήσεις, από τη μία, και τη Δικαιοσύνη, από την άλλη. Όπως είπε, «μία απόφαση μέσα σε 100 ημέρες μπορεί για τους νομικούς να θεωρείται εύλογος χρόνος, για τις επιχειρήσεις όμως είναι έλλειψη δικαιοσύνης».

Επιχειρώντας να καταστήσει σαφέστερη τη θέση του, ανέφερε: «Μας είχε επιβληθεί άδικα πρόστιμο από τελωνείο. Από τη στιγμή που το πληρώσαμε μέχρι να πάρουμε πίσω τα χρήματα, χρειάστηκαν 21 χρόνια».

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Πικραμένος, αντέτεινε πως ο δικαστικός χρόνος δεν πρόκειται ποτέ να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των επιχειρήσεων, όσο κι αν μειωθεί και σημείωσε ότι στόχος είναι η δημοσίευση των αποφάσεων να περιοριστεί στα δύο χρόνια. Υπογράμμισε, παρ’ όλα αυτά, ότι στα δικαστήρια «απαιτείται στοχασμός για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε, από τη μεριά του, πως από τη στιγμή που οι ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται τις ξένες, είναι απαραίτητη η επιτάχυνση του ρυθμού απονομής για τη σύγκλιση της χώρας με τις υπόλοιπες.

Σχετικά με αυτό, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΣΕΒ πρότεινε τις εξής αλλαγές στη διαδικασία: (α) ταχύτερη ψηφιοποίηση, (β) αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και (γ) ενίσχυση της διαμεσολάβησης στον ιδιωτικό τομέα.

Τόνισε ότι η ΤΝ δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τους δικαστές, υποκαθιστώντας τους, αλλά βοηθητικά ως προς την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, ως προς τη διαμεσολάβηση, ο κ. Θεοδωρόπουλος είπε πως είναι αναγκαία προκειμένου να λύνονται περισσότερες διαφορές εξωδικαστικά και έτσι να αποσυμπιέζονται τα δικαστήρια που σήμερα έχουν να διαχειριστούν πληθώρα υποθέσεων.

Κλείνοντας, δε, σημείωσε ότι το δικαστικό σύστημα της χώρας είναι καλύτερο απ’ όσο πιστεύει ο Έλληνας πολίτης. «Αδικεί τον εαυτό της [η Δικαιοσύνη]. Με καλύτερη επικοινωνιακή διαχείριση θα μπορούσε η κοινωνία να πειστεί ότι οι δικαστές κάνουν καλά τη δουλειά τους», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο πάνελ βρισκόταν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα τέσσερα βασικά βήματα που χρειάζονται για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης, προκειμένου έτσι να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στους θεσμούς.

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε κι εκείνος με τη σειρά του λόγο για ψηφιοποίηση και ανέφερε πως ήδη διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης 700 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης και την κατάρτιση των δικαστών.