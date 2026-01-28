Σε ρότα πλήρους ψηφιοποίησης η φορολογική διαδικασία - Αλλαγές στις ταμειακές

«Έξυπνα» όπλα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ενεργοποιούνταικ με βάση το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (ΕΣΚυΠ) για το 2026 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι παρεμβάσεις αυτες στοχεύουν στην καθολική ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων, στην ενδυνάμωση της φορολογικής συμμόρφωσης και στη συστηματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φορο - παραβατικότητας.

Σημειώνεται ότι, με βάση το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (ΕΣΚυΠ), ήδη η διαδικασία ψηφιοποίησης στις πληρωμές αλλά και συνολικά στη φορολογική διοίκηση έχουν αποδώσει.

Αλλαγές στο e-send

Ετσι, σύμφωνα με το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής, προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος e-send της ΑΑΔΕ, με ένα νέο, τεχνολογικά αναβαθμισμένο και πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μηχανισμών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Στόχος του είναι η παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την άμεση και αυτοματοποιημένη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myDATA.

Υπενθυμίζεται ότι με το μέχρι τώρα σύστημα, το e-send, η αποστολή των δεδομένων πραγματοποιούνταν συνήθως με χρονική υστέρηση, γεγονός που περιόριζε τις ελεγκτικές δυνατότητες και άφηνε περιθώρια για την εμφάνιση κενών ή ασυνεπειών στα φορολογικά στοιχεία. Αντίθετα, το νέο μοντέλο προβλέπει συνεχή και απρόσκοπτη ροή δεδομένων από τους ΦΗΜ προς την ΑΑΔΕ, διαμορφώνοντας ένα ψηφιακό περιβάλλον αυξημένης αξιοπιστίας, χωρίς δυνατότητες παρεμβάσεων ή «παραθύρων» που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την πραγματική εικόνα των συναλλαγών.

Ταυτόχρονα, το νέο σύστημα συνιστά κομβικό βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών μηχανισμών στη χώρα. Μέσω της ενοποίησης όλων των εμπορικών δεδομένων σε μία ενιαία πλατφόρμα και της ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, η ΑΑΔΕ εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ψηφιακής τιμολόγησης και περιορίζει ουσιαστικά τα περιθώρια φοροδιαφυγής.

Επίσης για το 2026 έχουν δρομολογηθεί οι ακόλουθες επτά παρεμβάσεις:

1. Αντικατάσταση του σημερινού συστήματος e-send, δηλαδή του ηλεκτρονικού συστήματος διαβίβασης των δεδομένων των αποδείξεων από τις ταμειακές μηχανές στην ΑΑΔΕ, με νέο σύστημα, το οποίο θα στοχεύει στην παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και την άμεση διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

2. Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης της κίνησης εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) και επαγγελματικών οχημάτων που εισέρχονται και κυκλοφορούν στη χώρα. Με το έργο αυτό αναμένεται η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη στόχευση του διωκτικού τελωνειακού έργου, η αντιμετώπιση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων και η μείωση του φορολογικού κενού και της παραοικονομίας,.

3. Εκκίνηση από τον Μάιο του 2026 της υποχρεωτικής εφαρμογής της β΄ φάσης της Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων Αποστολής, για όλες τις επιχειρήσεις, η οποία περιλαμβάνει πλέον πιο σύνθετες λειτουργικότητες. Παράλληλα, από τον Φεβρουάριο του 2026 ξεκινά η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), αρχικά από τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής προβλέπει δύο περιόδους υλοποίησης, καθώς και μεταβατικό χρονικό διάστημα, ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία. Επιπλέον, επεκτείνεται το 2026 η χρήση του Ψηφιακού Πελατολογίου της ΑΑΔΕ με την υποχρεωτική εφαρμογή του στον κλάδο των εκδηλώσεων.

4. Βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) και των υπηρεσιών του τηλεφωνικού κέντρου της ΑΑΔΕ με τη δημιουργία ενός «ψηφιακού βοηθού»

5. Δημιουργία μιας ειδικής διαδικτυακής πύλης από την ΑΑΔΕ, με σκοπό την εύκολη πρόσβαση των πολιτών στη φορολογική νομοθεσία και την έγκυρη ενημέρωσή τους. Η ψηφιακή πρόσβαση στην κωδικοποιημένη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου, περιορίζει την ερμηνευτική ασάφεια και υποστηρίζει τη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης.

6. Κατάρτιση νομοθετικού πλαισίου βάσει του οποίου θα θεσπιστεί διαδικασία για την έκδοση φορολογικών ερμηνευτικών πράξεων (“advanced tax ruling”). Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν προκαταρκτικές διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων συναλλαγών ή επιχειρηματικών δομών, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη φορολογική αβεβαιότητα. Η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται, επίσης, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον σταθερότητας, το οποίο αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για την ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

7. Υιοθέτηση ενός νέου ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τη φορολογία εισοδήματος ημεδαπών επιχειρήσεων εταιρικών ομίλων («group taxation»), σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται για φορολογικούς σκοπούς ως μεμονωμένες οντότητες αλλά ως μέλη ενός ενιαίου ομίλου. Η μεταρρύθμιση αυτή στοχεύει στη μείωση της φορολογικής αβεβαιότητας και στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και προβλέψιμου φορολογικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις.





