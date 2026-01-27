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Σκανδαλίδης: Δεν έχουν όριο η προπαγάνδα και ο γκεμπελισμός της ΝΔ!
Πολιτική
22:05 - 27 Ιαν 2026

Σκανδαλίδης: Δεν έχουν όριο η προπαγάνδα και ο γκεμπελισμός της ΝΔ!

Reporter.gr Newsroom
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Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης κατηγόσε την Τρίτη (27/1) τη ΝΔ για διαστρέβλωση της κατάθεσής του σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι επί θητείας του είχε διασφαλιστεί σύστημα που απέκλειε μη δικαιούχους και καταγγέλλοντας «ωμή προπαγάνδα» με φόντο το σκάνδαλο.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Όπως επανειλημμένα στην κατάθεσή μου ανέλυσα, κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, είχαμε δομήσει σύστημα υποβολής, παραλαβής και αποδοχής των αιτήσεων, που σε συνδυασμό με τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ , απέβαλε αυτόματα κάθε προσπάθεια είσπραξης ενισχύσεων από μη δικαιούχους.

Κατά συνέπεια, η άθλια απόπειρα διαστρέβλωσης της κατάθεσής μου από τη ΝΔ, δηλώνει με τον πλέον κυνικό τρόπο ότι η παράταξη που κατά την επταετή θητεία της συγκλονίζει τη χώρα με σειρά σκανδάλων, με αποκορύφωμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ορρωδεί προ ουδενός και παραμένει αφοσιωμένη στην ωμή προπαγάνδα και στον γκεμπελισμό».

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