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Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι νέοι θα «περάσουν» για πρώτη φορά το κατώφλι της Εφορίας
Φορολογία
08:12 - 06 Μαρ 2026

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι νέοι θα «περάσουν» για πρώτη φορά το κατώφλι της Εφορίας

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, με χιλιάδες νέους να καλούνται για πρώτη φορά να υποβάλουν δική τους δήλωση στην ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για όσους συμπλήρωσαν το 18ο έτος ηλικίας τους μέσα στο 2025 και απέκτησαν οποιοδήποτε εισόδημα ή περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται τεκμήρια διαβίωσης, όπως κατοικία ή Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Ποιοι υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν δήλωση

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, τη φετινή χρονιά φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν οι νέοι που:

  • Δεν συγκατοικούν με τους γονείς τους και διαθέτουν δική τους κατοικία, είτε πλήρους κυριότητας είτε επικαρπίας, ή κατοικία παραχωρημένη δωρεάν από γονείς.
  • Κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται τεκμήρια, όπως αυτοκίνητο ή ακίνητο.
  • Έλαβαν εισόδημα μέσα στο 2025, ανεξάρτητα από το ύψος του, από μισθούς, επιδόματα, επιχειρηματικές ή αγροτικές δραστηριότητες, ενοίκια, υπεραξίες μετοχών, ομολόγων ή αμοιβαίων κεφαλαίων.
  • Ίδρυσαν επιχείρηση ή άνοιξαν ελεύθερο επάγγελμα εντός του 2025.
  • Είναι έγγαμοι κατά την υποβολή της δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι για τα εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα έχουν μειωθεί τα τεκμήρια για κατοικία και αυτοκίνητο, ενώ καταργήθηκε το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ. Αντίθετα, οι μόνοι 18αρηδες που εξαιρούνται είναι όσοι δεν απέκτησαν εισόδημα ούτε περιουσιακά στοιχεία το προηγούμενο έτος και διαμένουν με γονείς, συγγενείς ή φίλους, ή φοιτούν σε άλλη πόλη και διαμένουν με ενοίκιο λόγω σπουδών.

Ο κλειδάριθμος & τα βήματα για την υποβολή της δήλωσης

Για να υποβάλουν τη δήλωσή τους οι νέοι φορολογούμενοι, θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ μέσω του myAADE, αποκτώντας Κλειδάριθμο. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

1ον. Υποβολή αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myAADE / ΑΦΜ & Κλειδάριθμος.

2ον. Παραλαβή του Κλειδαρίθμου με έναν από τους εξής τρόπους:

  • Αυτόματα μέσω ταυτοποίησης με πιστωτικό ίδρυμα ή πάροχο κινητής τηλεφωνίας.
  • Άμεση ή προγραμματισμένη βιντεοκλήση με υπάλληλο της υπηρεσίας myAADElive.
  • Προγραμματισμένο ραντεβού με φυσική παρουσία στο ΚΕΦΟΔΕ, στις ΥΦΕ ή στις ΔΟΥ.

3ον. Ενεργοποίηση του Λογαριασμού Χρήστη (User Account) στο TAXIS, χρησιμοποιώντας το username, τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης και τον Κλειδάριθμο.

Η υποχρέωση αυτή για πρώτη φορά στοχεύει στην ορθή ένταξη των νέων φορολογουμένων στο σύστημα, στην αποφυγή παραλείψεων και στην εξοικείωση με τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Με τα νέα δεδομένα, η φορολογική διαδικασία καθίσταται πιο σαφής, ενώ η υποχρέωση υποβολής για τους νέους συμβάλλει και στην ενημέρωσή τους για τα οικονομικά και φορολογικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις.

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