ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων καθορίζονται με απόφα
Στην ψηφιακή εφαρμογή «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ Ε1 – Ε2 – Ε3», έχουν ενσωματωθεί όλες οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και νέες λειτουργικότητες, με στόχο την απλούστευση της διαδικασίας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.
Συγκεκριμένα, για την υποβολή των φετινών δηλώσεων προβλέπονται:
1.Αυτόματη υποβολή δηλώσεων για περισσότερους από 1,5 εκ. φορολογούμενους
Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025 για φυσικά πρόσωπα, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, είναι προσυμπληρωμένες και προ
2. Σταθερή ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων
Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 υποβάλλονται από τις 16/3/2026 έως και τις 15/7/2026.
Εξαίρεση αποτελούν τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, τα οποία να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και 31/7/2026.
3. Καταβολή φόρου σε 8 μηνιαίες δόσεις
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την Παρασκευή 31/7/2026 και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών.
4. Κλιμακωτή έκπτωση για συνολική εξόφληση μέχρι 31/7/2026
Εάν το συνολικό ποσό φόρου εξοφληθεί μέχρι τις31/7/2026, παρέχεται σε αυτό, έκπτωση:
Αντίστοιχα, στους φορολογούμενους που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία παρέχεται έκπτωση:
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση εμπρόθεσμηςτροποποιη
5. Βελτίωση των όρων απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για ακίνητα που ήταν κενά ή είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση.
Βελτιώνονται οι όροι απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για ακίνητα που μισθώνονται με μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον τριών (3) ετών, για συμβάσεις που συνάφθηκαν από 11/11/2025. Πιο συγκεκριμένα :
α) σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (περ.β της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 )
β) σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης
γ) σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
6. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης
Από το φορολογικό έτος 2025 μειώνεται σημαντικά η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη (τεκμήρια διαβίωσης), μεταξύ άλλων, για:
α) από 1/11/2010, το τεκμήριο να υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά χιλιόμετρο, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του τεκμηρίου, ακόμη και για καινούρια αυτοκίνητα, καθώς και για αυτοκίνητα με μηδενικές εκπομπές CO2.
β) έως 31/10/2010, για τον υπολογισμό εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη ο κυβισμός του αυτοκινήτου και ενσωματώνεται στη σχετική κλίμακα η μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) λόγω παλαιότητας. Ομοίως, υπολογίζεται το τεκμήριο και για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ανεξαρτήτως έτους πρώτης ταξινόμησης.
7. Συμπλήρωση ΑΦΜ τέκνου που σπουδάζει
Στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1, στην περίπτωση 10 που συμπληρώνεται το ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται για φοιτητική κατοικία, προστέθηκε νέα στήλη (κωδικοί 877, 878, 879) στην οποία αναγράφεται ο ΑΦΜ του παιδιού που σπουδάζει, ώστε να πραγματοποιούνται ευκολότερα οι αναγκαίες διασταυρώσεις για την καταβολή της επιδότησης με τη μορφή της επιστροφής ενοικίου για φοιτητική κατοικία.
8. Ενημερώσεις φορολογουμένων
Οι φορολογούμενοι που:
α) έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής της δήλωσης, καθώς και
β) όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής
θα ενημερώνονται σε τακτά διαστήματα μέσω e-mailκαι στη θυρίδα τους στο myAADE και το myAADEappγια τυχόν μεταβολέ
9. Προσθήκη QR για τον έλεγχο του E1
Παρέχεται νέα λειτουργικότητα, για τον έλεγχο της εγκυρότητας του αντιγράφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).
Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών, διευκολύνοντας τόσο τους φορολογούμενους όσο και τους φορείς που καλούνται να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν τη δήλωση, ως την τελευταία υποβληθείσα.
10. Επιστροφές και συμψηφισμοί φόρου
Κατά τη διάρκεια υποβολής των δηλώσεων, οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές φόρου, καθώς και οι πληρωμές των ποσών διενεργούνται ως εξής:
Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της επιστροφής είναι η ορθή δήλωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πύλη myAADE στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμ
Υποβολή Δήλωσης και πληροφορίες:
Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr),
Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521