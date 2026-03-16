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Νέα Αριστερά: Υπεκφυγές για να αποφευχθεί το δημοψήφισμα για ΔΕΘ αποτελούν προσβολή της λαϊκής βούλησης
Πολιτική
19:10 - 16 Μαρ 2026

Νέα Αριστερά: Υπεκφυγές για να αποφευχθεί το δημοψήφισμα για ΔΕΘ αποτελούν προσβολή της λαϊκής βούλησης

Reporter.gr Newsroom
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Το θέμα του δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ συζήτησαν ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, και το μέλος του Πολιτικού Γραφείου και πρώην υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, στη συνάντηση που είχαν με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρο Βούγια.

“Θεωρούμε το δημοψήφισμα ως μια εξαιρετικά σημαντική και κρίσιμη δημοκρατική στιγμή για την πόλη. Είναι μια δυνατότητα που δίνεται μέσα από την ελληνική νομοθεσία, η οποία προσφέρει στην πραγματικότητα μια δημοκρατική υπηρεσία για την εμβάθυνση της πολιτικής, του πολιτικού διαλόγου, της πολιτικής συζήτησης, αλλά αποτελεί και μια ασπίδα υπεράσπισης για την ίδια τη δημοκρατία”, είπε ο κ. Γαβριηλίδης, σε συνέντευξη Τύπου μετά την συνάντηση.

“Ο αγώνας, η προσπάθεια, η πρωτοβουλία, η καμπάνια της Επιτροπής των Πολιτών για το δημοψήφισμα απέφερε πολύ συγκεκριμένους καρπούς, οι οποίοι και τυπικά, στην πραγματικότητα, επιβεβαιώνουν όλες τις τυπικές προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Από κει και πέρα, οποιεσδήποτε πρακτικές, υπεκφυγές, στην πραγματικότητα, για να αποφευχθεί το δημοψήφισμα αποτελούν στην ουσία απόρριψη της λαϊκής βούλησης, προσβολή της λαϊκής βούλησης και εμείς, ως Νέα Αριστερά, θα δώσουμε αγώνα, έτσι ώστε κάτι τέτοιο να μην συμβεί. Το ζήτημα της ποιότητας ζωής σε μια πόλη σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, είναι κρίσιμο και για την πολιτική του σημασία. Η Θεσσαλονίκη έχει μπροστά της μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και αυτή την έχουν και οι πολίτες και η δημοτική αρχή και πρέπει να μην την πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά να την αξιοποιήσει”.

“Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει χρέος να ενθαρρύνει τη λαϊκή συμμετοχή και αν δεν το κάνει τώρα που υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο για πρώτη φορά θα μπει σε εφαρμογή, πότε θα το κάνει; Εχυμε κάτι συγκλονιστικό και πρωτόγνωρο. Το 10% των δημοτών της πόλης θέλουν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση να τους δοθεί ο λόγιος σε σχέση με τον σχεδιασμό για τις επόμενες γενιές. Αν υπάρχει η βούληση όσα προσχηματικά έχουν ακουστεί περί εγκυρότητας των υπογραφών μπορούν να μπουν στην άκρη”, επισήμανε ο κ. Σκουρλέτης.

Κι οι δύο δήλωσαν πως η θέση της Νέας Αριστεράς είναι να γίνει ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο στον χώρο της ΔΕΘ, να παραμείνουν ήπιες χρήσεις και τα αναγκαία ιστορικά τοπόσημα και οι βαριές και οχλούσες δραστηριότητες να μεταφερθούν εκτός του κέντρου της πόλης.

Σε ερώτηση σχετικά με τη στάση του δημάρχου Θεσσαλονίκης είπαν ότι ο κ. Αγγελούδης επέμεινε στη δημόσια διατυπωμένη θέση του και τον άλεσαν “να δείξει πυγμή, να αξιοποιήσει τα νομοθετικά εργαλεία που διαθέτει, για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος και να μην υποκύψει σε φοβίες, να μην υποχωρήσει σε πιέσεις, είτε κυβερνητικές, είτε οικονομικών συμφερόντων”.

Ο κ. Σκουρλέτης τόνισε, ακόμα, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα και από μόνο του να πάρει απόφαση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο Πάνος Σκουρλέτης συναντήθηκαν και με μέλη της Επιτροπής Πολιτών για τη διενέργεια δημοψηφίσματος σχετικά με τον χώρο της ΔΕΘ.

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