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Μασκ: Σε 7 ημέρες ξεκινά το γιγαντιαίο εργοστάσιο τσιπ AI της Tesla
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
19:50 - 14 Μαρ 2026

Μασκ: Σε 7 ημέρες ξεκινά το γιγαντιαίο εργοστάσιο τσιπ AI της Tesla

Reporter.gr Newsroom
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Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το έργο Terafab της εταιρείας για την κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης θα ξεκινήσει σε επτά ημέρες. Το νέο εργοστάσιο θα παράγει τσιπ πέμπτης γενιάς για να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της Tesla στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού Full Self-Driving (Πλήρως Αυτόνομη Οδήγηση).

Πέρυσι, ο Μασκ είχε υπογραμμίσει την ανάγκη δημιουργίας «ενός γιγαντιαίου εργοστασίου τσιπ», γνωστού ως chip fab, εξηγώντας ότι η υπάρχουσα παραγωγή από προμηθευτές δεν επαρκεί για τον όγκο τσιπ που χρειάζεται η Tesla. «Οπότε νομίζω ότι μπορεί να χρειαστεί να φτιάξουμε ένα Tesla Terafab. Είναι σαν το giga, αλλά πολύ μεγαλύτερο», είχε δηλώσει στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας.

Στο παρελθόν, ο Μασκ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Intel, λέγοντας: «Ξέρετε, ίσως, θα κάνουμε κάτι με την Intel. Δεν έχουμε υπογράψει καμία συμφωνία, αλλά μάλλον αξίζει να κάνουμε συζητήσεις». Παράλληλα, η Tesla συνεργάζεται ήδη με την ταϊβανέζικη TSMC και τη νοτιοκορεατική Samsung για την παραγωγή των AI τσιπ της.

Το νέο εργοστάσιο έρχεται να καλύψει την ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγή τσιπ AI, τα οποία τροφοδοτούν τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης της Tesla. Ο Μασκ είχε σημειώσει ότι ακόμη και με την καλύτερη δυνατή παραγωγή από τους προμηθευτές, η εταιρεία αντιμετωπίζει ελλείψεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επένδυση σε ένα τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής.

Η Tesla δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαστάσεις ή το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Terafab. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Μασκ δείχνουν ότι η εταιρεία προχωρά γρήγορα στην υλοποίηση ενός από τα πιο φιλόδοξα projects στην ιστορία της, με στόχο να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε τσιπ AI για τα ηλεκτρικά και αυτόνομα οχήματά της.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/2026 - 18:39
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