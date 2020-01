Το Tasnim μετέδωσε επίσης πως οι ιρανικές αρχές είναι έτοιμες για να εξετασθούν από εμπειρογνώμονες της Γαλλίας, του Καναδά και των ΗΠΑ η καταγραφή των δεδομένων πτήσης καθώς και η καταγραφή των ηχητικών δεδομένων από το πιλοτήριο του αεροπλάνου Boeing 737-800 της Ukraine International Airlines που συνετρίβη στις 8 Ιανουαρίου ενώ πραγματοποιούσε πτήση από την Τεχεράνη στο Κίεβο. Οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν Ιρανοί ή πρόσωπα με διπλή υπηκοότητα. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 57 πολίτες του Καναδά.

Ο Χασάν Ρεζαϊφάρ, ο διευθυντής αρμόδιος για τη διερεύνηση ατυχημάτων στον Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν, δήλωσε πως ο στόχος ήταν να διαβαστούν οι πληροφορίες στους καταγραφείς «με τη χρήση εμπειρογνωμοσύνης της Γαλλίας, του Καναδά και της Αμερικής».

«Αν αυτή η προσπάθεια είναι ανεπιτυχής, τότε τα μαύρα κουτιά θα σταλούν στη Γαλλία», δήλωσε, σύμφωνα με το Tasnim, προσθέτοντας πως τα μαύρα κουτιά στέλνονται στο Κίεβο κατόπιν αιτήματος ουκρανών εμπειρογνωμόνων προς την Τεχεράνη και πως δεν θα επιθεωρηθούν στο Ιράν.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ο οποίος πιέζει για τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας σχετικά με την κατάρριψη του αεροπλάνου, δήλωσε χθες, Παρασκευή, πως το Ιράν θα πρέπει να στείλει τα μαύρα κουτιά στη Γαλλία.

Η Γαλλία είναι μία από τις λίγες χώρες που έχει την ικανότητα να διαβάσει τους καταγραφείς των δεδομένων της πτήσης και των δεδομένων του πιλοτηρίου του αεροπλάνου, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας πως οι καταγραφείς αυτοί έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.

Το καναδικό υπουργείο Εξωτερικών και το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θέλησαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, να σχολιάσουν άμεσα την κίνηση να σταλούν τα μαύρα κουτιά στην Ουκρανία. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν θέλησε να κάνει άμεσα κάποιο σχόλιο και εκπρόσωπος της γαλλικής υπηρεσίας διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων BEA δήλωσε πως περιμένει επίσημο αίτημα για παροχή βοήθειας.

Η Ουκρανία είχε προηγουμένως ανακοινώσει πως αναμένεται από το Ιράν να παραδώσει τα μαύρα κουτιά στην Ουκρανία. Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών αναμένει επίσης να μεταβούν την ερχόμενη εβδομάδα στο Κίεβο Ιρανοί αντιπρόσωποι.

Σημειώνεται ότι Κίεβο και Τεχεράνη ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι «οι σοροί των 11 Ουκρανών που σκοτώθηκαν στην συντριβή του ουκρανικού Boeing την περασμένη εβδομάδα στο Ιράν, έχουν ταυτοποιηθεί και θα μεταφερθούν στην Ουκρανία την Κυριακή 19 Ιανουαρίου».

