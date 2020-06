Ανατίναξε το γραφείο του διακορεατικού συνδέσμου η Βόρεια Κορέα

Απαντώντας στις αποσχιστικές ομάδες από τη Νότια Κορέα που στέλνουν προπαγανδιστικό υλικό, ο στρατός της Βόρειας Κορέας απειλούσε νωρίτερα να προχωρήσει στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Όπως μεταδίδει το BBC, η αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, η Κιμ Γιο Τζονγκ, προειδοποίησε το Σαββατοκύριακο για αντίποινα και δήλωσε ότι έχουν ήδη δοθεί οδηγίες στον στρατό να προετοιμαστεί για το βήμα αυτό.

Η Βόρεια Κορέα κατέστησε σαφές ότι εξοργίστηκε από τους αποστάτες και την περασμένη εβδομάδα έκοψε όλους τους διαύλους επικοινωνίας με τη Σεούλ, ενώ απείλησε να κλείσει το γραφείο σύνδεσης των δύο κυβερνήσεων.

Το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας απάντησε από την πλευρά του σήμερα ότι συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ, προκειμένου να παρακολουθεί στενά τις στρατιωτικές κινήσεις της Πιονγιάνγκ. Το γραφείο είχε ανακαινιστεί το 2018 ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία ανάμεσα στις δύο Κορέες.

North Korea has blown up the inter-Korean liaison office in Kaesong this morning after they cut communications with South Korea amid rising tensions. #NorthKorea pic.twitter.com/0Ucn20HUTU