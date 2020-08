Προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία - Εκτεταμένα επεισόδια στο Μινσκ

Συγκρούσεις μεταξύ αντικυβερνητικών διαδηλωτών και της αστυνομίας, που έκανε εκτενή χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ξέσπασαν χθες Κυριακή το βράδυ στο Μινσκ, την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, καθώς και σε άλλες πόλεις της χώρας, σύμφωνα με λευκορωσικά και ρωσικά ΜΜΕ, μετά το πέρας της διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν νωρίτερα σε κλίμα έντασης.

Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, δυνάμεις επιβολής της τάξης με ασπίδες, ρόπαλα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, ενισχυμένες από ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, επενέβησαν και «ανέκτησαν τον έλεγχο» του κέντρου του Μινσκ. Ασθενοφόρα με τραυματίες και λεωφορεία με πολλούς συλληφθέντες θεάθηκαν να αποχωρούν από το κέντρο.

Νωρίτερα, πλήθος χιλιάδων διαδηλωτών κατέκλυσε την περιοχή, στήνοντας οδοφράγματα σε κεντρικές λεωφόρους. Κάποιοι προπηλάκιζαν τους αστυνομικούς, σύμφωνα με φωτοειδησεογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης σε άλλες πόλεις πέραν του Μινσκ, σύμφωνα με λευκορωσικά ΜΜΕ προσκείμενα στην αντιπολίτευση.

Reports of pro-democracy protests across Belarus tonight and extraordinary scenes in Minsk in particular. It seems that, this time, the people of Belarus aren’t willing to settle for a rigged election. pic.twitter.com/73X90NQwWe — Lewis Goodall (@lewis_goodall) August 9, 2020

Η προεκλογική εκστρατεία σημαδεύτηκε από κινητοποίηση άνευ προηγουμένου της αντιπολίτευσης υπέρ μιας νεοεισερχόμενης στην πολιτική. Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, που αναμετρήθηκε με τον ισχυρό άνδρα της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, έκρινε χθες ότι την υποστηρίζει «η πλειοψηφία» των πολιτών, μολονότι δημοσκόπηση εξόδου προβλέπει συντριπτική νίκη του νυν προέδρου.

Σύμφωνα με τη Λιντίγια Γερμόσινα, την πρόεδρο της κεντρικής εκλογικής επιτροπής, ο 65χρονος Λουκασένκο εξασφαλίζει από 79,69% ως σχεδόν το 94% των ψήφων σε διάφορες περιοχές όπου έγινε το επίσημο έξιτ πολ, ενώ η Τιχανόφσκαγια μεταξύ του 6,8% και του 10,1%. Η Γερμόσινα πρόσθεσε ότι αναμένει τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα περί τις 02:00.

Η συμμετοχή ανερχόταν στο 84,05% περί τις 20:00 χθες.

Η Τιχανόφσκαγια δεν εννοεί να αποδεχθεί την ήττα της. «Δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση ενός τέτοιου εκλογικού αποτελέσματος», είπε η Άννα Κρασούλινα, εκπρόσωπός της, στο Γερμανικό Πρακτορείο, τονίζοντας πως οι εκτιμήσεις περί νίκης του προέδρου με περίπου 80% των ψήφων βρίσκονται «πολύ μακριά από την πραγματικότητα». Κατά την αντιπολίτευση, τις εκλογές κέρδισε η Τιχανόφσκαγια με το 70% των ψήφων.

Amazing to see these videos popping up on Telegram: peaceful protestors demanding to see precinct protocols, demanding votes be counted accurately, precinct captains relenting. In this video opposition candidate Tsikhanouskaya gets more than 90% of the vote. #Belarus pic.twitter.com/wgQBnUnj9M — Nina Jankowicz (@wiczipedia) August 9, 2020

Καμία από τις δύο εκδοχές δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Εξάλλου, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, τις χθεσινές εκλογές δεν παρακολούθησαν παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ελλείψει έγκαιρης πρόσκλησης από το Μινσκ.

Στη Μόσχα, εκατοντάδες αντίπαλοι του Λουκασένκο συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία της Λευκορωσίας φωνάζοντας ρυθμικά «Φύγε!».

Χώρες μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, επέκριναν προεκλογικά το ότι φυλακίστηκαν αντίπαλοι του Λουκασένκο. Ανάμεσά τους ήταν και ο σύζυγος της 37χρονης Τιχανόφσκαγια.

«Οι Λευκορώσοι δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Η χώρα δεν ανήκει σ’ έναν άνδρα», δήλωνε η Τιχανόφσκαγια την παραμονή των εκλογών.

Από την πλευρά του ο Λουκασένκο είπε αφού ψήφισε πως σκοπεύει να εγγυηθεί πως δεν θα επικρατήσει ατμόσφαιρα εμφύλιας σύγκρουσης. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε εναντίον προσπαθειών ξένων δυνάμεων να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

Η χώρα «δεν θα βυθιστεί στο χάος, ή σε εμφύλιο πόλεμο. Σας το εγγυώμαι αυτό», τόνισε ο Λουκασένκο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.