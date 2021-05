Ο πρώην αστυνομικός της Μινεάπολης που καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα για τη δολοφονία του George Floyd κάνει αίτημα για νέα δίκη.

Η νομική ομάδα του Derek Chauvin έχει καταθέσει δικαστικά έγγραφα που καταγγέλλουν ανάρμοστη συμπεριφορά τόσο από τους εισαγγελείς όσο και από τους δικαστές.

Ο Chauvin, ο οποίος βιντεοσκοπήθηκε να γονατίζει στο λαιμό του κ. Floyd για περισσότερο από εννέα λεπτά, κρίθηκε ένοχος για δολοφονία και ανθρωποκτονία.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο πελάτης του στερήθηκε μια δίκαιη και αμερόληπτη δίκη.

Η σπάνια ετυμηγορία εναντίον αστυνομικού θεωρήθηκε ορόσημο στη φυλετική ιστορία των ΗΠΑ και επιδοκιμάστηκε ευρέως από τους Αμερικανούς. Ο Chauvin αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 40 ετών και θα καταδικαστεί τον επόμενο μήνα.

Τα αιτήματα της νομικής ομάδας του Chauvin

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το αίτημα για νέα δίκη ήταν αναμενόμενο και είναι μια συνήθης κίνηση μετά από μια καταδίκη.

Οι New York Times επικαλέστηκαν την άποψη ειδικών οι οποίοι εξήγησαν ότι είναι σχεδόν απίθανο να ανατραπεί η δικαστική απόφαση λόγω των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης.

Στα δικαστικά έγγραφα ο Έρικ Νέλσον υποστηρίζει ότι η διαδικασία δεν ήταν αμερόληπτη λόγω της προδικαστικής δημοσιότητας.

Γράφει ότι η υπόθεση ήταν «τόσο διαδεδομένη και τόσο επιζήμια» πριν και κατά τη διάρκεια της δίκης, που ισοδυναμούσε με «διαρθρωτικό ελάττωμα στις διαδικασίες».

Η πρόταση ισχυρίζεται επίσης ότι έγιναν λάθη από τον δικαστή και ότι υπήρξε ανάρμοστη συμπεριφορά από την εισαγγελία και εκφοβισμός των μαρτύρων.

Οι υποστηρικτές του Chauvin επισήμαναν τον ένορκο Μπράντον Μίτσελ, ο οποίος εμφανίστηκε τον περασμένο Αύγουστο σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον που πραγματοποιήθηκε στην 57η επέτειο του ιστορικού Μαρτίου του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων στην Ουάσινγκτον.

Η εκδήλωση περιλάμβανε την διαμαρτυρία "Get Your Knee Off Our Necks" στην οποία ομιλητές, συμπεριλαμβανομένου του γιου του Martin Luther King, ζήτησαν φυλετική ισότητα. Ο κ. Μίτσελ απεικονίστηκε φορώντας ένα μπλουζάκι με το σύνθημα "Βγάλτε το γόνατό σας από το λαιμό μας" και "BLM", αναφερόμενος στο κίνημα του Black Lives Matter.

Οι ένορκοι στην υπόθεση Chauvin ρωτήθηκαν πριν από τη δίκη εάν αυτοί ή άνθρωποι που γνώριζαν καλά είχαν συμμετάσχει σε διαμαρτυρίες σχετικά με τη χρήση βίας από την αστυνομία.

Ο κ. Μίτσελ - ο μοναδικός δικαστής στη δίκη που έδωσε συνεντεύξεις στα ΜΜΕ - είπε ότι απάντησε όχι σε αυτήν την ερώτηση.

Όπως δήλωσε στο Minneapolis Star Tribune, είχε παρευρεθεί στην εκδήλωση για τον εορτασμό του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων και δεν το είχε θεωρήσει ως διαμαρτυρία κατά της αστυνομικής βίας.

«Η ευκαιρία να είμαι ανάμεσα σε χιλιάδες και χιλιάδες μαύρους, σκέφτηκα ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να γίνω μέρος μιας δράσης», είπε.

Πριν από τη δίκη, κατά τη διάρκεια ανάκρισης από την ομάδα υπεράσπισης του Chauvin, ο κ. Μίτσελ είπε ότι βλέπει το Black Lives Matter ως μια δήλωση που υποστηρίζει.

Η 12μελής επιτροπή των ενόρκων συσκέφθηκε λιγότερο από μια ημέρα για να κηρύξει τον Chauvin ένοχο μετά από μια πολύ φορτισμένη τριβδόμαδη δίκη, στην οποία εμφανίστηκαν 45 μάρτυρες και παρουσιάστηκαν αρκετές ώρες βίντεο.

Αρκετοί μάρτυρες ξέσπασαν σε δάκρυα καθώς παρακολουθούσαν τα γραφικά πλάνα με τον θάνατο του κ. Floyd και περιέγραψαν ότι αισθάνονταν «αβοήθητοι» καθώς εκδηλώθηκαν γεγονότα.

Εμπειρογνώμονες για λογαριασμό του κράτους κατέθεσαν ότι ο κ. Floyd πέθανε από έλλειψη οξυγόνου λόγω του τρόπου συγκράτησης που χρησιμοποίησε ο Chauvin και οι συνεργάτες του.

Ο ίδιος ο Chauvin επέλεξε να μην καταθέσει, επικαλώντας το δικαίωμά του να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του με τις απαντήσεις του.