Σκέρτσος: Το Ελλάδα 2.0 η νέα, καλύτερη, εκδοχή της χώρας

Την αντιμετώπιση της πανδημίας και το σχέδιο της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια ανέλυσε στη συζήτηση με τίτλο «Committing to structural reform for the next generations», ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, με τον δημοσιογράφο, Ζώη Τσώλη, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.