Optima bank: Ανεβάζει την τιμή-στόχο για τον ΟΠΑΠ στα €22,2 διατηρώντας τη σύσταση αγοράς

Ανεβάζει τον πήχη για την μετοχή του ΟΠΑΠ η Optima bank, καθώς σύμφωνα με έκθεσή της, αναθεωρεί ανοδικά την τιμή στόχο για τον Όμιλο στα 22,2 ευρώ, διατηρώντας παράλληλα την σύσταση αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη τιμή στόχος ήταν στα 19,3 ευρώ. Ταυτόχρονα, ο οίκος βλέπει περιθώρια ανόδου στο 13,9%.

Η χρηματιστηριακή αναφέρει ότι η άνοδος της τιμής-στόχου οφείλεται κατά βάση στην καλύτερη του αναμενόμενου ανάπτυξης στο online στοίχημα, καθώς και στις ισχυρές επιδόσεις σε στοίχημα και λοταρίες.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο OΠΑΠ αποτελεί μια ελκυστική επενδυτική ευκαιρία μεταξύ των ελληνικών μετοχών, με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παιχνιδιών, καλά καθιερωμένο δίκτυο και αυξανόμενη ψηφιακή παρουσία.

Ο OΠΑΠ εξασφαλίζει ισχυρή ορατότητα κερδών και διατηρήσιμη παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, που εκτιμώνται ετησίως στα 680 εκατ. ευρώ ή το 9,2% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης ως το 2028.

Τέλος, αναφορικά με τα μερίσματα, η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι η εταιρεία θα διανείμει 1,46 ευρώ για το 2025 και 1,49 ευρώ ανά μετοχή για το 2026.