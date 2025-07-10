10 βραβεία για τον Όμιλο Attica στα Health & Safety Awards 2025

Με συνολικά 10 βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό της κορυφαίας διάκρισης "Occupational Health & Safety Team of the Year", ο Όμιλος Attica τιμήθηκε στην φετινή διοργάνωση Health & Safety Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και μακροχρόνια δέσμευσή του στην Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων του, σε θάλασσα και ξηρά καθώς και των επιβατών των πλοίων του.

Οι φετινές διακρίσεις επιβεβαιώνουν την προσήλωση της Attica Group στην εφαρμογή πρακτικών πρόληψης και ασφάλειας στο σύνολο των λειτουργιών της και συγκεκριμένα: Occupational Health & Safety Team of the Year Κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης Winner βραβείο στη κατηγορία: Μ.Μ.Μ - Μεταφορές / Transportation (Air, Rail, Sea, Public) Gold βραβείο στις κατηγορίες: Υγιής & Ασφαλής Εργασιακός Χώρος / Healthy & Safe Workplace

Εκκένωση Εγκαταστάσεων / Premises Evacuation

Διαχείριση Συμπεριφοριστικών Επικινδυνοτήτων / Behavioral Risk Management

Κοινοτική Υγεία / Community Health Development

Μέσα Πυρόσβεσης & Πυρασφάλειας / Fire Fighting & Safety Equipment Silver βραβείο στις κατηγορίες: Προσβασιμότητα Χώρου σε ΑΜΕΑ / Accessibility for People with Disabilities

Διαχείριση Επισκεπτών / Visitor Management

Επικαιροποίηση & Βελτίωση Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας / Health & Safety System Update & Improvement Για τον Όμιλο Attica, με ανθρώπινο δυναμικό άνω των 3.000 εργαζομένων, η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ασφάλειά του, επενδύοντας διαρκώς σε υποδομές, τεχνογνωσία, εκπαίδευση και ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης, αντανακλά και αποτυπώνει το Όραμα και τις Αξίες του, διατηρώντας την ευθύνη παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους επιβάτες που επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα πλοία του στόλου του.