10 βραβεία για τον Όμιλο Attica στα Health & Safety Awards 2025

Οι φετινές διακρίσεις επιβεβαιώνουν την προσήλωση της Attica Group στην εφαρμογή πρακτικών πρόληψης και ασφάλειας στο σύνολο των λειτουργιών της και συγκεκριμένα:
Occupational Health & Safety Team of the Year
Κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης
Winner βραβείο στη κατηγορία:
- Μ.Μ.Μ - Μεταφορές / Transportation (Air, Rail, Sea, Public)
Gold βραβείο στις κατηγορίες:
- Υγιής & Ασφαλής Εργασιακός Χώρος / Healthy & Safe Workplace
- Εκκένωση Εγκαταστάσεων / Premises Evacuation
- Διαχείριση Συμπεριφοριστικών Επικινδυνοτήτων / Behavioral Risk Management
- Κοινοτική Υγεία / Community Health Development
- Μέσα Πυρόσβεσης & Πυρασφάλειας / Fire Fighting & Safety Equipment
Silver βραβείο στις κατηγορίες:
- Προσβασιμότητα Χώρου σε ΑΜΕΑ / Accessibility for People with Disabilities
- Διαχείριση Επισκεπτών / Visitor Management
- Επικαιροποίηση & Βελτίωση Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας / Health & Safety System Update & Improvement
Για τον Όμιλο Attica, με ανθρώπινο δυναμικό άνω των 3.000 εργαζομένων, η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ασφάλειά του, επενδύοντας διαρκώς σε υποδομές, τεχνογνωσία, εκπαίδευση και ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης, αντανακλά και αποτυπώνει το Όραμα και τις Αξίες του, διατηρώντας την ευθύνη παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους επιβάτες που επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα πλοία του στόλου του.