ΔΥΠΑ: Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τη δράση απασχόλησης στη Θεσσαλία - Επιδότηση έως 22.500 ευρώ

Το πρόγραμμα δημιουργίας 5.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης απευθύνεται σε ανέργους όλων των ηλικιών και σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών (έως 1.250 ευρώ μηνιαία, 22.500 ευρώ συνολικά) του εργαζόμενου για διάστημα έως 18 μήνες. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 90 εκ. ευρώ.
Για τη Δημόσια Πρόσκληση καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata