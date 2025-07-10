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ΔΥΠΑ: Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τη δράση απασχόλησης στη Θεσσαλία - Επιδότηση έως 22.500 ευρώ
Εργασιακά
10:53 - 10 Ιουλ 2025

ΔΥΠΑ: Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τη δράση απασχόλησης στη Θεσσαλία - Επιδότηση έως 22.500 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Συνολικά 4.519 άνεργοι έχουν ήδη προσληφθεί σε νέες θέσεις εργασίας μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ για την επιδότηση της απασχόλησης στη Θεσσαλία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων λήγει τη Δευτέρα 14 Ιουλίου.

Το πρόγραμμα δημιουργίας 5.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης απευθύνεται σε ανέργους όλων των ηλικιών και σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών (έως 1.250 ευρώ μηνιαία, 22.500 ευρώ συνολικά) του εργαζόμενου για διάστημα έως 18 μήνες. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 90 εκ. ευρώ.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata

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