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Space Hellas: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στα €0,1425 ανά μετοχή – Στις 21 Ιουλίου η αποκοπή
Αναλύσεις
12:11 - 15 Ιουλ 2025

Space Hellas: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στα €0,1425 ανά μετοχή – Στις 21 Ιουλίου η αποκοπή

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοινώνεται από την εταιρεία “SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” (στο εξής «η εταιρεία») σύμφωνα με τις παρ. 4.1.1. περ. 4 και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στα πλαίσια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 19ης Ιουνίου 2025 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού 968.479,50 ευρώ, δηλαδή μικτού ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

Από το ανωτέρω μικτό ποσό παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος ποσοστού 5%, συνεπώς το ποσό του μερίσματος το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των 0,1425 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date - ημερομηνία προσδιορισμού) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), επενδυτές που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την Τρίτη 22 Ιουλίου 2025. Από τη Δευτέρα 21 Ιουλίου 2025 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK A.E.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας στους στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ALPHA BANK A.E.» Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (ΑΚ α. 250 περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2030). Μετά τη σχετική παραγραφή τα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942

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