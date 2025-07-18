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Εθνική Τράπεζα: Τα αποτελέσματα των προτάσεων επαναγοράς MREL ομολόγων - Ανώτερο ποσό αποδοχής τα €554.373.731,40
Αναλύσεις
16:01 - 18 Ιουλ 2025

Εθνική Τράπεζα: Τα αποτελέσματα των προτάσεων επαναγοράς MREL ομολόγων - Ανώτερο ποσό αποδοχής τα €554.373.731,40

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Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η Τράπεζα ή ο Προτείνων) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, αναφορικά με τις προαιρετικές προτάσεις εξαγοράς έναντι μετρητών που εκκίνησε την 10 Ιουλίου 2025 (οι Προτάσεις Εξαγοράς) στους κατόχους των Πράσινων Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης ύψους €500.000.000 σταθερού επιτοκίου 2,750% (Green Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) με λήξη το 2026 (οι Ομολογίες σε Ευρώ) (ISIN: XS2237982769) και των Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης ύψους £200.000.000 σταθερού επιτοκίου 8,750% (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) με λήξη το 2027 (οι Ομολογίες σε Στερλίνες) (ISIN: XS2562483441) (από κοινού, οι Ομολογίες) που έχουν εκδοθεί από τον Προτείνοντα ότι:

Το Ανώτατο Ποσό Αποδοχής σε Ευρώ που αφορά στις Ομολογίες σε Ευρώ, το οποίο είναι το μέγιστο ονομαστικό ποσό των Ομολογιών σε Ευρώ το οποίο ο Προτείνων προτίθεται να δεχθεί να αγοράσει σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση Εξαγοράς έχει καθορισθεί σε €554.373.731,40. Ο Προτείνων θα δεχθεί να αγοράσει όλες τις εγκύρως προσφερθείσες Ομολογίες και το Τελικό Ποσό Αποδοχής Ομολογιών σε Ευρώ ισούται με €418.108.000 και το Τελικό Ποσό Αποδοχής Ομολογιών σε Στερλίνες ισούται με £169.066.000 που ισούται με €195.626.268,60, υπό την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (όπως ορίζεται κατωτέρω) κατά την ή προ της Ημερομηνίας Διακανονισμού (όπως ορίζεται κατωτέρω)

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Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού για τις Προτάσεις Εξαγοράς είναι η 21 Ιουλίου 2025.

Οι €750.000.000 Πράσινες Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης (Unsubordinated MREL Notes) του Προτείνοντος λήξης το 2029 (οι Νέες Ομολογίες) αναμένεται να εκδοθούν στις 21 Ιουλίου 2025.

Κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, υπό την αίρεση ικανοποίησης της έκδοσης των Νέων Μετοχών, ο Προτείνων θα καταβάλλει την σχετική Τιμή Αγοράς και την Πληρωμή Δεδουλευμένου Τόκου στους κατόχους Ομολογιών που έχουν εγκύρως προσφέρει τις Ομολογίες τους για αγορά στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς. Η Πληρωμή Δεδουλευμένου Τόκου είναι μέρος του συνολικού αντιτίμου στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πρότασης Εξαγοράς και, προς αποφυγή αμφιβολίας, δεν συνιστά καταβολή σύμφωνα με τους όρους των Ομολογιών.

Οι Ομολογίες που εξαγοράζονται από τον Προσφέροντα στο πλαίσιο των Προτάσεων Εξαγοράς θα ακυρωθούν μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού και οι υποχρεώσεις του Προτείνοντος σε σχέση με αυτές θα αρθούν. Το συνολικό ονομαστικό ποσό των Ομολογιών σε Ευρώ που θα παραμείνει οφειλόμενο μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού θα ανέρχεται σε €81.892.000 και το συνολικό ονομαστικό ποσό των Ομολογιών σε Στερλίνες που θα παραμείνει οφειλόμενο μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού θα ανέρχεται σε £30.934.000.

Οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A, Morgan Stanley Europe SE και Société Générale είναι οι Διαχειριστές των Προτάσεων Εξαγοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής στην Πρόταση Εξαγοράς ή για την απόκτηση Νέων Ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εντός της οποίας, ή προς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από το οποίο, είναι παράνομο να απευθυνθεί ή να ληφθεί τέτοια πρόσκληση σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σε κάποιες δικαιοδοσίες

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