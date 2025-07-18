Οι Βρετανοί μειώνουν το ηλικιακό εκλογικό όριο στα 16 χρόνια – Πώς επηρεάζονται τα κόμματα και ο παράγοντας Tik Tok

Η βρετανική κυβέρνηση πρόκειται να δώσει δικαίωμα ψήφου σε 1,5 εκατομμύριο νέους ηλικίας 16 και 17 ετών, ανοίγοντας μια νέα βάση ψηφοφόρων για τα ανταγωνιζόμενα πολιτικά κόμματα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν το κλειδί για την επιτυχία τους.

Όπως μεταδίδει τo CNBC, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη (18/7) ότι σχεδιάζει να προωθήσει ένα εκλογικό νομοσχέδιο που θα παρέχει στους 16- και 17χρονους το δικαίωμα ψήφου σε όλες τις εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτό σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στο εκλογικό σώμα της Βρετανίας από τότε που η ηλικία ψήφου μειώθηκε από τα 21 έτη το 1969.

Εάν εγκριθεί από το κοινοβούλιο, θα αποτελέσει μια σημαντική αναθεώρηση του δημοκρατικού συστήματος της χώρας. Η πρόταση, η οποία περιλαμβανόταν στο περσινό μανιφέστο των Εργατικών, θα ευθυγραμμίσει τις εθνικές εκλογές με τη Σκωτία και την Ουαλία, δήλωσε η κυβέρνηση.

Τα βρετανικά κόμματα «ψαρεύουν» στις νεότερες γενιές – Βασική πηγή ενημέρωσης στους έφηβους το …Tik Tok

Οι τελευταίες αλλαγές σημαίνουν ότι τα βρετανικά πολιτικά κόμματα αντιμετωπίζουν πλέον την πρόκληση να προσελκύσουν τους νεότερους ψηφοφόρους στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όλο και περισσότεροι έφηβοι αποφεύγουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και αντλούν τις ειδήσεις τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με έκθεση της Ofcom για το 2024.

Οι διαδικτυακές πηγές εξακολουθούν να είναι πιο δημοφιλείς στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, με το 88% των 16-24 ετών να χρησιμοποιούν διαδικτυακές πηγές για τέτοιου είδους ενημερώσεις. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ο κύριος μοχλός αυτού του γεγονότος, με το 82% των νέων ενηλίκων να χρησιμοποιούν αυτή την πλατφόρμα, ενώ μόνο οι μισοί από τους νέους 16-24 ετών χρησιμοποιούν την τηλεόραση για ειδήσεις.

Στην κατηγορία των 12-15 ετών, το 12% των εφήβων ανέφερε το TikTok ως κύρια πηγή ειδήσεων.

«Το TikTok είναι σίγουρα μια από, αν όχι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα ψηφιακού περιεχομένου για τους νέους. Αν και η επιτυχία καμίας πλατφόρμας δεν διαρκεί για πάντα, είναι δύσκολο να δούμε αλλαγές στην ευρύτερη τάση όλο και μεγαλύτερο μέρος του κοινού να λαμβάνει το ειδησεογραφικό περιεχόμενο από αυτές τις εφαρμογές γενικά», δήλωσε ο Steven Buckley, λέκτορας κοινωνιολογίας ψηφιακών μέσων στο City University of London.

Ωστόσο, ο Buckley τόνισε ότι το περιεχόμενο που αναρτούν οι πολιτικοί είναι υψίστης σημασίας και ότι η απέλπιδα προσπάθεια να είναι «κάτω με τα παιδιά» δεν θα λειτουργήσει.

Χρειάζεται αυθεντικότητα

«Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα στη σημερινή κοινωνία είναι η αυθεντικότητα. Το να προσπαθείς να κερδίσεις τους 16 και 17χρονους με το να ποστάρεις απλώς ένα μάτσο TikTok και να λες ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης είναι ο «Skibiddi Ohio Rizz» δεν πρόκειται να τους κερδίσει. Απλώς θα χαρακτηριστούν ως «cringe» και θα απορριφθούν», δήλωσε στο CNBC.

«Η αντίληψη ότι οι νέοι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική ή τις κοινότητές τους δεν είναι απλώς αληθινή. Νοιάζονται βαθιά για την ανισότητα, το περιβάλλον και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι πολιτικοί που θέλουν να κερδίσουν αυτούς τους νέους ψηφοφόρους μπορούν να το κάνουν αντιμετωπίζοντας πραγματικά τις υλικές τους ανησυχίες».

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταστεί καθοριστικής σημασίας για τη νίκη στις εκλογές. Η χρήση του Facebook από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα άνοιξε νέους δρόμους το 2008, ενώ τα tweets του σημερινού επικεφαλής του Λευκού Οίκου Τραμπ βοήθησαν στη συσπείρωση της ψηφοφορίας του τόσο κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του 2016 όσο και κατά την επανεκλογή του το 2024.

Αν και οι πολιτικές πληροφορίες έχουν γίνει πιο εύκολα διαθέσιμες σε πολλαπλές πλατφόρμες, αυτό δεν έχει μεταφραστεί απαραίτητα σε υψηλότερη συμμετοχή στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με κοινοβουλευτική έκθεση, το ποσοστό συμμετοχής στις γενικές εκλογές του 2024 στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 59,7%, το χαμηλότερο από το 2001.

Η ετυμηγορία δεν έχει ακόμη αποφανθεί κατά πόσον η παροχή του δικαιώματος ψήφου στους νεότερους θα έχει σημαντικό αντίκτυπο. Μια δημοσκόπηση της εταιρείας πολιτικών συμβούλων Merlin Strategy σε νέους ηλικίας 16 και 17 ετών έδειξε ότι από τους 500 ερωτηθέντες, μόνο το 18% δήλωσε ότι θα ψήφιζε σίγουρα αν γίνονταν αύριο εκλογές

Η Scarlett Maguire, ιδρύτρια της Merlin Strategy, δήλωσε ότι τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να αναπτύξουν πολύ περισσότερες στρατηγικές τεχνολογίας και μέσων ενημέρωσης.

«Οι πολιτικοί πρέπει να κάνουν περισσότερα από το να δίνουν απλώς την ψήφο για να προσελκύσουν και να δεσμεύσουν τους νέους. Αυτή τη στιγμή, αυτή η ηλικιακή ομάδα δεν ασχολείται ιδιαίτερα με την πολιτική ή τους πολιτικούς, οπότε οι πολιτικοί θα πρέπει να κάνουν αρκετά για να τους προσελκύσουν», δήλωσε.

Ποιοι αναμένεται να επωφεληθούν από τη μείωση του εκλογικού ορίου

Το Εργατικό Κόμμα θεωρείται ευρέως ότι έχει να κερδίσει τα περισσότερα από τη μείωση της ηλικίας ψήφου. Ωστόσο, το δεξιό κόμμα Reform UK του Nigel Farage θα μπορούσε επίσης να λάβει σημαντική υποστήριξη από αυτή την ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με τον Maguire. Ο Φάρατζ έχει έξι φορές περισσότερους οπαδούς στο TikTok από ό,τι οι Εργατικοί.

«Το Reform είχε ίσως τις καλύτερες στρατηγικές εκστρατείας ψηφιακών μέσων και κοινωνικών μέσων στις τελευταίες εκλογές. Η μεταρρύθμιση τα πάει καλά με αυτή την ηλικιακή ομάδα, ιδίως με τους άνδρες εφήβους. Τώρα θα δούμε αν τα άλλα κόμματα, ειδικά οι Συντηρητικοί που έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, μπορούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος», πρόσθεσε ο Maguire.

Μεταξύ των άλλων σχεδίων που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι να δέχεται τις τραπεζικές κάρτες ως ταυτότητα ψηφοφόρου στα εκλογικά κέντρα μέχρι τις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες επί του παρόντος έχουν προγραμματιστεί για το 2029.