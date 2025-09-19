ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Euroxx: Τιμή-στόχος €17,5 για την Aegean
Αναλύσεις
11:23 - 19 Σεπ 2025

Euroxx: Τιμή-στόχος €17,5 για την Aegean

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Euroxx ανακοίνωσε την Παρασκευή (19/9) ότι διατηρεί σύσταση overweight για τη μετοχή της Aegean Airline, αναβαθμίζοντας μάλιστα την τιμή-στόχο (PT) σε 17,5 ευρώ/μετοχή (από 15,5 ευρώ προηγουμένως).

Ακόμα αναφέρει:

«Μετά από ένα σχετικά στάσιμο δεύτερο τρίμηνο, αναμένουμε ισχυρότερο β΄ εξάμηνο 2025 με καθαρά κέρδη που θα φτάσουν περίπου τα 150 εκατ. ευρώ για το έτος. Αυτό συνεπάγεται λόγο P/E 8,2x, σε ευθυγράμμιση με την ομάδα συγκρίσιμων εταιρειών, παρά τις ισχυρές αποδόσεις μερισμάτων (μέσος όρος 6,6% για την περίοδο 2025-27), τα κορυφαία περιθώρια EBITDA (κοντά σε αυτά της RyanAir, περίπου στο 23%), τη μεγάλη καθαρή ταμειακή θέση (424 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο 2025 ή περίπου 34% της κεφαλαιοποίησης) και τη χαμηλή μόχλευση, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων (στο 1,3x EBITDA).

Η ασθενέστερη ετήσια αύξηση της επιβατικής κίνησης στο β΄ τρίμηνο 2025 θεωρούμε ότι είναι προσωρινή, λόγω περιφερειακών γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, σημειώνει.

Η ευνοϊκή ισοτιμία ευρώ/δολαρίου και οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου αντισταθμίζουν επίσης τις πιέσεις κόστους (εισαγωγή βιώσιμων καυσίμων αεροπορίας, μείωση δωρεάν δικαιωμάτων CO2 και διαφορές κόστους από τη χρήση αεροσκαφών CEO έναντι NEO λόγω ζητήματος καθηλώσεων στόλου).

Προβλέπουμε αύξηση EBITDA κατά 5,8% σε ετήσια βάση το 2025 με τα καθαρά κέρδη να βελτιώνονται στα 150 εκατ. ευρώ (αύξηση περίπου 16% σε ετήσια βάση), με τη βοήθεια και συναλλαγματικών κερδών.

Αναμένουμε τα EBITDA το 2026 να υπερβούν τα 450 εκατ. ευρώ, με περιθώριο EBITDA άνω του 23%. Επιπλέον, η Aegean διατηρεί πολύ ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα (περίπου 842 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2025), προσφέροντας σημαντικό «μαξιλάρι» σε οποιοδήποτε σενάριο πίεσης.

Στην τιμή-στόχο μας, η Aegean θα διαπραγματεύεται στο ανώτερο άκρο της ομάδας συγκρίσιμων εταιρειών, κάτι που, κατά τη γνώμη μας, δικαιολογείται από τα υψηλά περιθώρια, τις ισχυρές αποδόσεις και τη χαμηλότερη μόχλευση».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάμεικτες τάσεις στις ευρωαγορές: Στο επίκεντρο επιτόκια και γεωπολιτικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια

Ανάμεικτες τάσεις στις ευρωαγορές: Στο επίκεντρο επιτόκια και γεωπολιτικές εξελίξεις

Trump vs Free Speech: Οι κωμικοί στις ΗΠΑ υποβάλλουν τα σέβη τους στον... πολυχρονεμένο πρόεδρο
Ειδήσεις

Trump vs Free Speech: Οι κωμικοί στις ΗΠΑ υποβάλλουν τα σέβη τους στον... πολυχρονεμένο πρόεδρο

Alpha Trust: Ισχυρή κερδοφορία στο α’ εξάμηνο – Αύξηση τζίρου κατά 14,8%
Αναλύσεις

Alpha Trust: Ισχυρή κερδοφορία στο α’ εξάμηνο – Αύξηση τζίρου κατά 14,8%

Nαυτιλία μικρών αποστάσεων: Σε κλοιό προκλήσεων – Οι προτάσεις πολιτικής
Ναυτιλία

Nαυτιλία μικρών αποστάσεων: Σε κλοιό προκλήσεων – Οι προτάσεις πολιτικής

UBS για ελληνικές τράπεζες: Δεν έχουν πιάσει ταβάνι - Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι
Αναλύσεις

UBS για ελληνικές τράπεζες: Δεν έχουν πιάσει ταβάνι - Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EasyJet: Άλμα 13% στη μετοχή μετά την πρόταση εξαγοράς 7,7 δισ. δολαρίων από την Apollo
Επιχειρήσεις

EasyJet: Άλμα 13% στη μετοχή μετά την πρόταση εξαγοράς 7,7 δισ. δολαρίων από την Apollo

Interwood: Μέρισμα €0,032 ανά προνομιούχα μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση
Ανακοινώσεις

Interwood: Μέρισμα €0,032 ανά προνομιούχα μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Optima Bank για Motor Oil: Ισχυρές προοπτικές και νέα τιμή-στόχος €54,1
Αναλύσεις

Optima Bank για Motor Oil: Ισχυρές προοπτικές και νέα τιμή-στόχος €54,1

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αναλύσεις

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ