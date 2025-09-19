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Trump vs Free Speech: Οι κωμικοί στις ΗΠΑ υποβάλλουν τα σέβη τους στον... πολυχρονεμένο πρόεδρο
Ειδήσεις
10:43 - 19 Σεπ 2025

Trump vs Free Speech: Οι κωμικοί στις ΗΠΑ υποβάλλουν τα σέβη τους στον... πολυχρονεμένο πρόεδρο

Reporter.gr Newsroom
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Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις ΗΠΑ από τις προσπάθειες της κεντρικής εξουσίας να φιμώσει κάθε επικριτική φωνή. Το πρόωρο τέλος των εκπομπών του Στίβεν Κολμπέρτ και του Τζίμι Κίμελ υπογραμμίζουν το πρόβλημα. Η ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ του Τραμπ δεν είναι δεδομένη.

Όσα βραδινά σόου έχουν μείνει στον αέρα τοποθετήθηκαν ασφαλώς για το νέο «cancel» από το MAGA που προεκλογικά διατεινόταν πως η ελευθερία του λόγου αποτελεί προτεραιότητά του. Αρκεί φυσικά να λέει κάποιος αυτά που θέλει να ακούσει ο Τραμπ.

Οι παρουσιαστές των βραδινών σόου θέλησαν έτσι ειρωνικά να υποβάλλουν τα σέβη τους στον... πολυχρονεμένο πρόεδρο. Ο Τζον Στιούαρτ παρουσίασε - ειρωνικά - το «εντελώς νέο, εγκεκριμένο από την κυβέρνηση Daily Show, με τον πατριωτικά υπάκουο οικοδεσπότη σας».

Πρόσθεσε ότι έχει ετοιμάσει μια «διασκεδαστική, ξεκαρδιστική εκπομπή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοίκησης».

Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια σειρά από αιχμηρές κριτικές εναντίον του Τραμπ και άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης, αναφέρθηκε στην ελευθερία του λόγου ενώ έπαιξε στην εκπομπή και ένα τραγούδι με ειρωνικό ύφος που εξυμνούσε τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω ότι πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κ. Τραμπ», δήλωσε από τη μεριά του ο Σεθ Μέιερς του NBC. «Αν με έχετε δει ποτέ να λέω κάτι αρνητικό για αυτόν, ήταν απλώς AI».

Στην εκπομπή The Tonight Show του NBC, ο Τζίμι Φάλον έκανε έναν μονόλογο που ενώ μιλούσε τις φράσεις του συμπλήρωνε μία άλλη φωνή από το... υπερπέραν που έλεγε μόνο καλά λόγια για τον Τραμπ.

Ο Μπιλ Κάρτερ, εκδότης του LateNighter με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη της βραδινής κωμωδίας και της τηλεοπτικής βιομηχανίας, είπε ότι «τίποτα παρόμοιο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ». Χαρακτήρισε τις πρόσφατες ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ «προσβολή στο Σύνταγμα» και τόνισε τον ρόλο που έπαιξαν παλιότεροι παρουσιαστές όπως ο Τζόνι Κάρσον στον δημόσιο διάλογο.

Ο Κάρσον «μιλούσε με κωμωδία στην εξουσία», είπε. «Και αυτό κάνουν τα βραδινά σόου από τότε.»

«Αυτό ξεπερνά τον Μακαρθισμό», είπε ο Κρίστοφερ Άντερς, διευθυντής του Τμήματος Δημοκρατίας και Τεχνολογίας της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU). «Οι αξιωματούχοι του Τραμπ καταχρώνται κατ’ επανάληψη την εξουσία τους για να σταματήσουν ιδέες που δεν τους αρέσουν, αποφασίζοντας ποιος μπορεί να μιλήσει, να γράψει, ακόμα και να αστειευτεί. Οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ, μαζί με την υποταγή του ABC, αποτελούν σοβαρή απειλή για τις ελευθερίες της Πρώτης Τροπολογίας.»

«Ο Τζίμι Κίμελ φιμώθηκε και αποσύρθηκε από τον αέρα», είπε ο κωμικός Μαρκ Μαρόν σε βίντεο στο Instagram νωρίς το πρωί της Πέμπτης. «Αυτό είναι ο αυταρχισμός όπως φαίνεται τώρα σε αυτή τη χώρα… Αυτή είναι κυβερνητική λογοκρισία.»

«Αυτό δεν είναι σωστό», έγραψε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπεν Στίλερ στο X.

Ο Ντέιμον Λίντελοφ, σεναριογράφος και παραγωγός της σειράς Lost, δεσμεύτηκε να κινηθεί εναντίον της Disney, ιδιοκτήτριας του ABC. «Δεν μπορώ συνειδησιακά να δουλεύω για μια εταιρεία που επέβαλε [την αναστολή του Κίμελ],» είπε, σύμφωνα με την Washington Post.

Αντίθετα, η αναστολή του Κίμελ χαιρετίστηκε από μεγάλο μέρος των δεξιών ΜΜΕ, όπου κάποιοι προσπάθησαν να συνδυάσουν την πτώση του με την υποτιθέμενη υποστήριξή τους στην ελευθερία του λόγου.
«Αυτό δεν είναι κουλτούρα ακύρωσης», είπε ο Ντέιβ Πόρτνοϊ, παρουσιαστής podcast που ψήφισε τον Τραμπ, σε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. «Η κουλτούρα ακύρωσης είναι όταν δεν σου αρέσει κάποιος, π.χ. εγώ, και λες ‘Θέλουμε να ξεφορτωθούμε τον Ντέιβ, οπότε θα ψάξουμε ό,τι έχει πει τα τελευταία 20 χρόνια για να βρούμε πράγματα που δεν μας αρέσουν’.»

«Αυτό που έγινε στον Κίμελ είναι απλώς συνέπειες των πράξεών σου σε πραγματικό χρόνο», πρόσθεσε.

Στα κοινωνικά δίκτυα, η Ροζάν Μπαρ υπενθύμισε ότι ο Κίμελ την είχε κοροϊδέψει το 2018, όταν το ABC ακύρωσε απότομα τη δική της εκπομπή μετά από ένα ρατσιστικό tweet. «Σήμερα είναι καλύτερο κι από τα γενέθλιά μου», έγραψε η Μπαρ στο X μετά την είδηση για την αναστολή του Κίμελ.

Ο Μάικ Πενς, πρώην αντιπρόεδρος του Τραμπ, είπε στον δημοσιογράφο Τιμ Αλμπέρτα ότι «οι ιδιωτικοί εργοδότες έχουν κάθε δικαίωμα να απολύουν υπαλλήλους, είτε είναι παρουσιαστές τηλεοπτικών εκπομπών είτε όχι, εάν παραβιάζουν τα πρότυπα της εταιρείας».

Ωστόσο, η τιμωρία του Κίμελ καταδικάστηκε από το Free Press, διαδικτυακό μέσο που ίδρυσε η πρώην αρχισυντάκτρια των New York Times Μπάρι Βάις, την οποία έχουν αγκαλιάσει αρκετοί συντηρητικοί για την κριτική της στη λογοκρισία από φιλελεύθερους.

«Το ABC έβαλε στον πάγκο τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ», έγραφε κύριο άρθρο της Πέμπτης. «Αυτό καθαυτό δεν είναι μεγάλη απώλεια για την κωμωδία. Αλλά οι συνθήκες υπό τις οποίες αναστάλθηκε θα πρέπει να ανησυχούν όποιον νοιάζεται για την ελευθερία του λόγου.»

Επιφανείς Δημοκρατικοί εξέφρασαν επίσης την οργή τους. Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ (Δ-Νέα Υόρκη), κάλεσε τον Τραμπ να απολύσει τον Καρ. «Δεν μπορώ να σκεφτώ μεγαλύτερη απειλή για την ελευθερία του λόγου από τον Καρ εδώ και πολλά, πολλά χρόνια», είπε. «Είναι απεχθής. Αντιαμερικανός. Πρέπει να παραιτηθεί και ο Τραμπ να τον απολύσει.»

Η μόνη διορισμένη από τον Μπάιντεν στην τριμελή FCC, Άννα Γκόμεζ, εξέφρασε έντονη διαφωνία, λέγοντας ότι η υπηρεσία δεν έχει «ούτε την εξουσία, ούτε την ικανότητα, ούτε το συνταγματικό δικαίωμα» να τιμωρήσει τον Κίμελ. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια αδικαιολόγητη πράξη πολιτικής βίας να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για κυβερνητική λογοκρισία και έλεγχο,» είπε.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «απειλεί συστηματικά με ρυθμιστικές ενέργειες εναντίον ΜΜΕ εκτός εάν φιμώσουν ή απολύσουν δημοσιογράφους και σχολιαστές που δεν της αρέσουν». «Αυτό που βλέπουμε είναι κατάφωρη κατάχρηση εξουσίας», έγραψε η Καμάλα Χάρις στο X. «Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί μπροστά σε αυτή τη μετωπική επίθεση στην ελευθερία του λόγου.»

Η αρχική αντίδραση του Κίμελ στον θάνατο του Κερκ δεν ήταν ακραία: χαρακτήρισε τη δολοφονία «ανούσια» και καταδίκασε «αηδιαστικές αντιδράσεις» και από τις δύο πλευρές. Αλλά τη Δευτέρα το βράδυ τράβηξε την προσοχή του Καρ, όταν είπε ότι η «συμμορία MAGA» «προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει τον νεαρό που σκότωσε τον Κερκ σαν κάτι άλλο εκτός από έναν δικό τους, και κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει πολιτικούς πόντους από αυτό».

Ο Κίμελ αναφερόταν στον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Κερκ, ο οποίος μεγάλωσε σε ρεπουμπλικανικό σπίτι αλλά φαίνεται να είχε στραφεί σε αριστερές ιδέες.

Λίγες ώρες αργότερα, το ABC ανακοίνωσε ότι το σόου αποσύρεται πανεθνικά.

Το ίδιο βράδυ, η Sinclair, άλλη μεγάλη εταιρεία σταθμών, ανακοίνωσε ειδικό αφιέρωμα στον Κερκ στη θέση του Κίμελ. Η Sinclair είπε ότι η αναστολή του παρουσιαστή «δεν είναι αρκετή» και απαίτησε συγγνώμη και δωρεά στην οικογένεια Κερκ και στο Turning Point USA.

Η θύελλα γύρω από τον Κίμελ θύμισε την ακύρωση του Late Night with Stephen Colbert από το CBS, λίγες μέρες μετά που είχε επικρίνει οικονομικές συμφωνίες της Paramount με τον Τραμπ.

Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν, παλιός βασιλιάς της βραδινής τηλεόρασης, μίλησε για την αναστολή στο Atlantic Festival. Είπε ότι επί δεκαετίες κορόιδευε προέδρους «ανελέητα» χωρίς καμία κυβερνητική πίεση. «Το θεσμό της Προεδρίας θα έπρεπε να τον ξεπερνά ένας παρουσιαστής talk show», είπε. Και πρόσθεσε αστειευόμενος: «Παρεμπιπτόντως, μίλησα με τον Τζίμι. Μου έστειλε μήνυμα σήμερα το πρωί, τρώει στο κρεβάτι και θα είναι μια χαρά.»

Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2025 - 10:48
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