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Alpha Trust: Ισχυρή κερδοφορία στο α’ εξάμηνο – Αύξηση τζίρου κατά 14,8%
Αναλύσεις
10:37 - 19 Σεπ 2025

Alpha Trust: Ισχυρή κερδοφορία στο α’ εξάμηνο – Αύξηση τζίρου κατά 14,8%

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ALPHA TRUST κατέγραψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στο α’ εξάμηνο του 2025, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία με εντυπωσιακή βελτίωση σε όλους τους βασικούς δείκτες κερδοφορίας.  

Τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 14,78%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 74,02%, αντανακλώντας τόσο την ευνοϊκή συγκυρία στις αγορές όσο και τη συνεχιζόμενη εισροή νέων κεφαλαίων.

Η σημαντική άνοδος της κερδοφορίας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση υψηλών περιθωρίων, επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση του Ομίλου στον χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων, με τα κεφάλαια υπό διαχείριση να ξεπερνούν πλέον τα 2 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

  • Ο κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο 2025 ανήλθε σε €4.740 χιλ. έναντι €4.130 χιλ. το α’ εξάμηνο 2024, αυξημένος κατά 14,78%.
  • Τα κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το α’ εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €1.284χιλ. έναντι €845 χιλ. το α’ εξάμηνο 2024 αυξημένα κατά 51,92 %. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 27,08 % για το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 20,46% για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
  • Τα κέρδη προ Φόρων & Τόκων (EBIT) ανήλθαν για το α’ εξάμηνο 2025 σε €1.117 χιλ. έναντι €661 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 68,96%.
  • Tα κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε € 1.124 χιλ. για το α’ εξάμηνο 2025 έναντι €646 χιλ. το α’ εξάμηνο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 74,02 %. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων ανήλθε στο 23,71 % για το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 15,64% για την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
  • Τα καθαρά κέρδη μετά από Φόρουςαπό συνεχιζόμενη δραστηριότητα διαμορφώθηκαν στα €870 χιλ. για το α’ εξάμηνο 2025 έναντι €506 χιλ. για το α’ εξάμηνο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 71,96 %. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 18,36% για το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 12,25% για το α’ εξάμηνο 2024.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος της ALPHA TRUST HOLDINGS, κ. Φαίδων Ταμβακάκης επεσήμανε:

«Η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, διαχείριση κεφαλαίων σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο, συνέχισε την ανοδική της πορεία υποβοηθούμενη και από την γενικότερη θετική πορεία των αγορών. Η αύξηση του ενεργητικού συνδυασμός θετικών αποδόσεων και εισροών σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων έφερε τα κεφάλαια σε επίπεδο ρεκόρ ξεπερνώντας τα 2 δισ. ευρώ. Η αύξηση των εισροών και η συγκράτηση του κόστους παραμένουν οι βασικοί άξονες πολιτικής της διοίκησης. Εκτιμούμε ότι τα θετικά στοιχεία θα διατηρηθούν και στο δεύτερο ήμισυ της χρήσης 2025».

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