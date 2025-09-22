ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το ΧΑ αντιστέκεται παρά τις διεθνείς πιέσεις – Στόχος οι 2035 μονάδες για 11ο συνεχόμενο μήνα ανόδου
Σχόλια Αγοράς
08:00 - 22 Σεπ 2025

Το ΧΑ αντιστέκεται παρά τις διεθνείς πιέσεις – Στόχος οι 2035 μονάδες για 11ο συνεχόμενο μήνα ανόδου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μπαίνοντας στο 3ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, η αγορά κρατάει ένα οριακό θετικό πρόσημο (ΓΔ +0,4% στον μήνα) έχοντας πάντως χάσει σημαντικό έδαφος μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα (ΓΔ -1,6% στην εβδομάδα), διατηρώντας παρόλα αυτά την πρωτοκαθεδρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΓΔ +38,2% στο έτος).  

Οι βασικοί λόγοι του αρνητικού γυρίσματος έχουν να κάνουν με εισαγόμενους παράγοντες κυρίως πολιτικούς (Γαλλία), οικονομικούς (Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, ΗΠΑ) αλλά και γεωπολιτικούς (τα δύο ανοιχτά μέτωπα σε ΜA και Ουκρανία που αντί να περιορίζονται μάλλον διευρύνονται), με τελευταία εξέλιξη την αυξανόμενη ένταση της χώρας με την Τουρκία σε πολλαπλά επίπεδα και εν αναμονή της κρίσιμης συνάντησης του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Τ. Ερντογάν στο περιθώριο της διάσκεψης των ΗΕ στην Ν. Υόρκη στις 23/9.

Η Ευρώπη είναι σαφές ότι έχει χάσει τον επενδυτικό βηματισμό της για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, κυρίως όμως εξαιτίας της αδυναμίας έκφρασης ενωτικής φωνής απέναντι σε συμμάχους και μη, με τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ (και όχι μόνο) να έχει πλήξει εκτός από τα οικονομικά της (εμπορικό ισοζύγιο) και την έξωθεν καλή της μαρτυρία σε θέματα ισχύος και επιβολής, όπως πολύ σωστά αναφέρει στην γνωστή του έκθεση και ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης και πρωθυπουργός Μ. Ντράγκι.

Τα παραπάνω επηρεάζουν και τις αγορές με προσφορά τίτλων σε τομείς που οι επενδυτές θεωρούν ότι πλήττονται (τραπεζικός κλάδος, ασφαλιστικές εταιρίες, αεροπορικές κ.ά.), κάτι που από την αλληλοσυσχέτιση και αλληλεπίδραση των χρηματιστηρίων επηρεάζει και το ΧΑ.

Για παράδειγμα η πρόσφατη πτώση των τραπεζικών μετοχών σε Γαλλία και Ολλανδία δεν άφησε ανεπηρέαστο και τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με τον ΔΤΡ -3,1% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ και η αρνητική συγκυρία σε δεικτοβαρείς μετοχές όπως σε ΕΕΕ -3,2% και MTLN -2% σίγουρα δεν βοήθησαν την αγορά.

Όπως αναμενόταν η Moody’s στην έκθεση που παρουσιάστηκε την Παρασκευή άφησε αμετάβλητο το αξιόχρεο της χώρας με σταθερές προοπτικές.

Η οικονομική πραγματικότητα της χώρας δίνει σίγουρα περισσότερα αισιόδοξα μηνύματα από αυτά που η επενδυτική ψυχολογία αναδεικνύει, με το σύνολο των πρόσφατων δημοσιευμάτων από ΤτΕ και ΥπΕθΟικ σχετικά με τους δύο κρίσιμους εθνικούς λογαριασμούς (Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κρατικό Προϋπολογισμό).

Αναλυτικά, η σημαντική αποκλιμάκωση του ελλείμματος στο ΙΤΣ στα 6,7 δις (από 8,1 δις το 2024) οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απρόσμενη υπεραπόδοση των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο επτάμηνο στα 12,2 δις (+12,5%) με τις αφίξεις στο +2,5% . Παράλληλα και η εκτέλεση του προϋπολογισμού παρουσιάζει σημαντική υπερεπίτευξη με το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα να υπερβαίνει τα 7,8 δις το οχτάμηνο μεγέθη που εάν συνεχιστούν θα δώσουν ετήσιο πλεόνασμα πάνω από 10 δισ. ευρώ (ή 4% του ΑΕΠ).

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε τα εξαιρετικά μεγέθη εξαμήνου των εισηγμένων όπου στο σύνολο των μετοχών του FTSE, εξαιρουμένων των διυλιστηρίων, είχαμε αύξηση πωλήσεων +13%, Εbitda +7% και κερδών +6%, τότε γίνεται σαφές ότι η ελληνική αγορά έχει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για να υπεραποδώσει και τα επόμενο διάστημα.

Αρκετές, μάλιστα, από τις εταιρίες που ανακοίνωσαν πρόσφατα μεγέθη, εκτός από θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης εξέπλησσαν θετικά και τους αναλυτές (όμιλος Βιοχάλκο, ΛΑΜΔΑ, ΠΡΟΦ κα) με μεγέθη αρκετά πάνω από τις εκτιμήσεις.

Το βασικό ερώτημα, λοιπόν, που πρέπει να απαντηθεί έχει να κάνει περισσότερο με την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών – οι αμερικάνικες μετά και την έναρξη της νομισματικής χαλάρωσης από την Fed βρίσκονται σε διαφορετικό momentum – στην βάση όπου οι ελληνικές εισηγμένες έχουν ως μέτρο σύγκρισης ευρωπαϊκές ομοειδείς εταιρίες και δεν μπορούν να απέχουν σημαντικά σε επίπεδο δεικτών, ανεξάρτητα του πόσου καλύτερα είναι τοποθετημένες στην αγορά (αποτίμηση, κίνδυνοι, προοπτικές).

Ζητούμενο από τεχνικής άποψης η διατήρηση των 2000 μονάδων και στόχος η υπέρβαση των 2035 μονάδων που θα ανοίξει – ξανά – τον δρόμο για τον 11ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα στο ΧΑ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Επανήλθε στις 2.500 μονάδες αλλά δεν απέφυγε το αρνητικό πρόσημο στην εβδομάδα (-1%)
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Επανήλθε στις 2.500 μονάδες αλλά δεν απέφυγε το αρνητικό πρόσημο στην εβδομάδα (-1%)

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Δεν θα μιλήσω ποτέ - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Φορολογία
10/07/2026 - 20:43

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Ειδήσεις
10/07/2026 - 20:00

Το «κενό» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που άναψε ξανά τη φωτιά στο Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
10/07/2026 - 19:51

«Πινγκ-Πονγκ» ευθυνών, Δούκα - ΕΟΠΑΕ - Μπακογιάννη, για το κλείσιμο του Ξενώνα «My Athens»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 19:37

Η Τράπεζα Πειραιώς απορροφά έξι θυγατρικές – Νέα αναδιάρθρωση του ομίλου

Πολιτική
10/07/2026 - 19:20

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούν ούτε για το αν θα γίνει... η Κεντρική Επιτροπή

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 18:58

Στα πράσινα οι Ευρωαγορές – Οριακά κέρδη για τον Stoxx 600

Ανακοινώσεις
10/07/2026 - 18:58

Seanergy Maritime: Στις 13 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών

Πολιτική
10/07/2026 - 18:49

Ανδρουλάκης μέσω TikTok: Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον δεν παρακολούθησε το… επεισόδιο για τη 13η σύνταξη

Πολιτική
10/07/2026 - 18:35

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εγκατέλειψε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική – Τι ανέφερε για Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 18:30

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε, αλλά οι συνομιλίες συνεχίζονται

Ειδήσεις
10/07/2026 - 18:17

Ερντογάν: «Τουρκικός Αιώνας» χωρίς συμβιβασμούς – «Δεν αναθέτουμε την ασφάλειά μας σε κανέναν»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ