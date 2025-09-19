Moody’s: Αμετάβλητη στο «Baa3» η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας με σταθερό outlook

Η Moody’s - γνωστή για την αυστηρότητά της στις αξιολογήσεις - αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας στο επίπεδο Baa3, με σταθερή προοπτική, όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (19/9).

Η Moody’s ήταν και ο τελευταίος από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης που αναβάθμισε την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα — το έκανε τον Μάρτιο του 2025, δηλαδή περίπου 18 μήνες μετά την πρώτη αναβάθμιση από την DBRS, η οποία ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η απόφαση και η μεθοδολογία της Moody’s

Η Moody’s σημειώνει ότι ολοκλήρωσε την τακτική της αναθεώρηση των αξιολογήσεων της Ελλάδας και συναφών εκδόσεων, μέσα από σχετική επιτροπή που συνεδρίασε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Η διατήρηση της αξιολόγησης Baa3 με σταθερές προοπτικές βασίζεται στο ισχυρό μεταρρυθμιστικό ιστορικό της χώρας, που έχει οδηγήσει σε εμφανείς βελτιώσεις στους θεσμούς και τη διακυβέρνηση, σε αύξηση των επενδύσεων και στην υγεία του τραπεζικού συστήματος.

Αν και το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά, θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δομή του χρέους είναι ευνοϊκή και υπάρχει ισχυρό ταμειακό απόθεμα λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας.

Ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ικανότητα να απορροφά αποτελεσματικά τους ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι — μαζί με τις ιδιωτικές επενδύσεις — θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη. Σε συνδυασμό με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αναμένεται ότι αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις που δημιουργούν τα αρνητικά δημογραφικά δεδομένα.

Δημοσιονομική επίδοση πάνω από τις προσδοκίες

Όπως αναφέρει η Moody's, η Ελλάδα συνεχίζει να ξεπερνά τις προβλέψεις στον δημοσιονομικό τομέα. Το 2024, για παράδειγμα, πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ, πολύ υψηλότερο από τον αρχικό στόχο του 2,1%. Η θετική αυτή εξέλιξη αντανακλά, εν μέρει, την επιτυχία των μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια.

Σε συνδυασμό με τη δυναμική ονομαστική ανάπτυξη, αυτή η δημοσιονομική υπεραπόδοση συνέβαλε σε ετήσια μείωση του χρέους κατά πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2025, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να αυξήσει τον στόχο για το πλεόνασμα και ταυτόχρονα να προσφέρει στοχευμένη στήριξη σε νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος.

Η Ελλάδα επιδεικνύει, επίσης, πολύ καλές επιδόσεις στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), τόσο ως προς τις επιχορηγήσεις όσο και ως προς τα δάνεια. Ωστόσο, με μόλις 59,3% των συνολικών κονδυλίων να έχουν εκταμιευτεί μέχρι σήμερα, η χώρα προχώρησε σε αναθεώρηση του σχεδίου με στόχο να μεγιστοποιήσει την απορρόφηση των υπόλοιπων διαθέσιμων πόρων.

Η οικονομική και θεσμική ισχύς της Ελλάδας σύμφωνα με τη Moody’s

Η Moody’s αξιολογεί την οικονομική ισχύ της Ελλάδας ως "baa1", σημειώνοντας ότι η χώρα εμφανίζει υψηλότερα επίπεδα πλούτου από άλλες χώρες με παρόμοια πιστοληπτική αξιολόγηση και διαθέτει ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές για την επόμενη τριετία. Ωστόσο, το σχετικά μικρό μέγεθος της οικονομίας και οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού δημιουργούν περιορισμούς στο δυναμικό ανάπτυξης.

Η αξιολόγηση "baa1" για τους θεσμούς και τη διακυβέρνηση αποτυπώνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων — με σημαντικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς. Η αναδιάρθρωση χρέους του 2012 εξακολουθεί να έχει επιρροή στην αξιολόγηση.

Από πλευράς δημοσιονομικής σταθερότητας, η βαθμολογία "ba1" αντικατοπτρίζει το υψηλό, αν και ραγδαία μειούμενο, δημόσιο χρέος, σε συνδυασμό με πολύ ευνοϊκή δομή δανεισμού — με χαμηλά επιτόκια και πολύ μακρές διάρκειες εξόφλησης.

Η Moody’s συνεχίζει να θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους, κυρίως από τον τραπεζικό τομέα, παρά τη μεγάλη υποχώρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) τα τελευταία χρόνια.

Γιατί η Moody’s διατηρεί σταθερές τις προοπτικές

Η Moody’s επισημαίνει ότι η επιλογή σταθερών προοπτικών αντανακλά την εκτίμηση ότι, παρά την εξαιρετική σημερινή δημοσιονομική εικόνα, αυτή αναμένεται να εξομαλυνθεί στο μέλλον. Παράλληλα, η μείωση του χρέους θα συνεχιστεί, αν και ο ρυθμός θα επιβραδυνθεί. Η εκτίμηση επίσης σταθμίζει το γεγονός ότι βασικές πιστωτικές προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, θα βελτιωθούν πιο αργά σε σχέση με τα ισχυρά θετικά στοιχεία που συνδέονται με το θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας.

Η Moody’s θεωρεί ότι η πλήρης εφαρμογή των θεσμικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων θα απαιτήσει χρόνο, ενώ η αναπτυξιακή δυναμική ενδέχεται να επιβραδυνθεί μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης των κονδυλίων του RRF. Επιπλέον, η αρνητική δημογραφική τάση δημιουργεί δομικούς περιορισμούς στην ανάπτυξη, παρότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και να υλοποιήσει μακροοικονομικές διαρθρωτικές αλλαγές.

Αν και το χρέος μειώνεται ταχέως, η Moody’s εκτιμά ότι θα παραμείνει από τα υψηλότερα στον δείκτη αξιολόγησης έως το τέλος της δεκαετίας.

Προϋποθέσεις για αναβάθμιση – και κίνδυνοι για υποβάθμιση

Η αξιολόγηση της Ελλάδας θα μπορούσε να αναβαθμιστεί, εφόσον υπάρξουν ισχυρές ενδείξεις ότι το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας βελτιώνεται πέρα από τις υφιστάμενες προσδοκίες. Παρότι η ενίσχυση της αποδοτικότητας της δικαιοσύνης ή η διαφοροποίηση της οικονομίας απαιτούν χρόνο, η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων θα είχε θετικό αντίκτυπο στην πιστοληπτική εικόνα. Αντίστοιχα, μια σημαντικά ταχύτερη μείωση του χρέους, που θεωρείται διατηρήσιμη, θα οδηγούσε σε θετική αναθεώρηση.

Αντιθέτως, πιέσεις προς τα κάτω θα μπορούσαν να ασκηθούν εάν η μεταρρυθμιστική πορεία ανακοπεί ή αν καταστεί σαφές ότι οι μέχρι τώρα μεταρρυθμίσεις δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε όρους ανάπτυξης ή δημοσιονομικής βελτίωσης. Ιδιαίτερα αν υπάρξει διαρκής και ουσιαστική επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών ή σημαντική επιδείνωση στον τραπεζικό τομέα, η Moody’s θα εξετάσει πιθανή υποβάθμιση. Το ίδιο ισχύει και για περίπτωση γεωπολιτικής έντασης, κυρίως αν αυτή συνοδευτεί από μείωση της στήριξης από βασικούς συμμάχους όπως οι ΗΠΑ (σταθερό “Aa1”).

Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του έτους, αναμένονται ακόμα τρεις αξιολογήσεις από άλλους οίκους: