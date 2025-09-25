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HDI Global: Αύξηση 24% των EBIT το α&#039; εξάμηνο
Αναλύσεις
14:35 - 25 Σεπ 2025

HDI Global: Αύξηση 24% των EBIT το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η ασφαλιστική εταιρεία βιομηχανικών κινδύνων HDI Global SE κατέγραψε ισχυρή άνοδο στα οικονομικά της μεγέθη για το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας σημαντική αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στα καθαρά κέρδη. 

Κεντρικός παράγοντας αυτής της ανάπτυξης ήταν η επέκταση νέων δραστηριοτήτων και η ενίσχυση των υφιστάμενων εργασιών, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική πορεία της εταιρείας σε ένα ανταγωνιστικό και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

«Βασιζόμενοι στην κερδοφορία μας, θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως ο αξιόπιστος Συνεργάτης στην Αλλαγή -Partner in Transformation- για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας για τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Dr. Edgar Puls, Διευθύνων Σύμβουλος της HDI Global SE. «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που τα θετικά αποτελέσματα του εξαμήνου προήλθαν κυρίως από την ανάπτυξη νέων εργασιών. Αυτό αποδεικνύει ότι η εστίασή μας στην παροχή πραγματικής, βιώσιμης αξίας στους πελάτες και τους συνεργάτες μας ανταποκρίνεται θετικά στην αγορά. Οι συνεργάτες μας εμπιστεύονται την τεχνογνωσία της HDI στις σύγχρονες λύσεις ασφάλισης κινδύνου. Το γεγονός ότι συνέβαλαν όλοι οι κλάδοι ασφάλισης σε αυτό υπογραμμίζει το εύρος και την ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου μας».

Η HDI Global SE κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και καθαρών κερδών το πρώτο εξάμηνο του 2025. Μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγματικών επιδράσεων, τα έσοδα από ασφαλίσεις αυξήθηκαν κατά 8% στα 5,1 δισ. ευρώ (από 4,8), ή κατά 7% σε ονομαστικούς όρους. Το αποτέλεσμα από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες παρέμεινε σταθερό στα 430 (από 429) εκ. ευρώ.

Οι πληρωμές για μεγάλες ζημίες ανήλθαν σε 142 (από 128) εκ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από τον αναλογικό προϋπολογισμό των 253 εκ. ευρώ. Ο μεικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.)1 κυμάνθηκε στο 91,6% (από 91,1%), παρέμεινε δηλαδή, εντός της πρόβλεψης του χαμηλότερος απο 92% σε ετήσια βάση. Το καθαρό χρηματοοικονομικό και επενδυτικό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές δραστηριότητες, πριν τις συναλλαγματικές επιδράσεις, αυξήθηκε στα 99 (από 68) εκ. ευρώ χάρη στο μέγεθος των επενδύσεων και στην αύξηση των εσόδων από τόκους. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 24% φτάνοντας τα 377 (από 305) εκ. ευρώ, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) ενισχύθηκε στο 17,4% (από 15,7%). Η συμβολή της HDI Global SE στα καθαρά κέρδη του Ομίλου Talanx αυξήθηκε κατά 23%, φτάνοντας τα 274 (από 223) εκ. ευρώ.

«Τα θετικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά, τη μακροπρόθεσμη ισχύ μας και τον ρόλο μας ως αξιόπιστου συνεργάτη σε όλους τους τομείς. Είτε πρόκειται για Διαχείριση Κινδύνων, Πρόληψη, Διεθνή Προγράμματα, Υπηρεσίες Captive, είτε Υπηρεσίες Αποζημιώσεων, διατηρούμε στενή συνεργασία με τους συνεργάτες μας. Αυτή η υποστήριξη τους δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν βιώσιμες αποφάσεις και να ενισχύουν την τεχνική τους ανθεκτικότητα σε περιόδους αλλαγής. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τους πελάτες μας για την συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη τους. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους μας παγκοσμίως, των οποίων η αφοσίωση και η δέσμευση υπήρξαν καθοριστικές για την επίτευξη αυτών των ισχυρών αποτελεσμάτων και για το ότι φέρνουν στην πράξη, κάθε μέρα, την κουλτούρα υψηλής απόδοσής μας», καταλήγει o Dr. Puls.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 16:46
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