Ουκρανία: Κατέρριψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος στη Ζαπορίζια

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-34 στην περιφέρεια Ζαπορίζια τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας.

Το Su-34 καταρρίφθηκε γύρω στις 4 π.μ. τοπική ώρα στον τομέα Ζαπορίζια της πρώτης γραμμής, όπως ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος πραγματοποιούσε επίθεση στην πόλη Ζαπορίζια, χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες τη στιγμή της κατάρριψής του.

Το ρωσικό Su-34 είναι μαχητικό-βομβαρδιστικό μέσου βεληνεκούς σοβιετικής κατασκευής, σχεδιασμένο για πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν στοχεύσει επανειλημμένα τέτοιου τύπου αεροσκάφη σε επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στρατιωτικών αεροδρομίων, με επιτυχείς καταρρίψεις στο παρελθόν.

Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία εντάθηκαν δραματικά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025, και οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιθέσεις αυτές θα ενταθούν περαιτέρω κατά τους κρύους μήνες, με έμφαση σε νέες επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών στο Κίεβο.