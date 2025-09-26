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ΟΠΑΠ: Εξοφλεί πρόωρα το ομολογιακό δάνειο του 2020 – Οι λεπτομέρειες
Αναλύσεις
17:49 - 26 Σεπ 2025

ΟΠΑΠ: Εξοφλεί πρόωρα το ομολογιακό δάνειο του 2020 – Οι λεπτομέρειες

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την από 26 Σεπτεμβρίου 2025 συνεδρίασή του αποφάσισε, στα πλαίσια της πολιτικής αναχρηματοδότησης και επιμήκυνσης της διάρκειας του υφιστάμενου δανεισμού της, την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου των ομολογιών του από 27 Οκτωβρίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της ΟΠΑΠ Α.Ε (εφεξής «το ΚΟΔ»), σύμφωνα με τους όρους 4.2 και 4.3 του προγράμματος του ΚΟΔ (το «Πρόγραμμα»).

Ειδικότερα, το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου των ομολογιών θα ασκηθεί κατά την λήξη της 10ης Περιόδου Εκτοκισμού, ήτοι την 27η Οκτωβρίου 2025, καταβάλλοντας στους Ομολογιούχους τα προβλεπόμενα ποσά σύμφωνα με τον όρο 4.3 του Προγράμματος, ήτοι το 100,5% της ονομαστικής αξίας του ΚΟΔ μετά των δεδουλευμένων τόκων και λοιπών εξόδων και φόρων.

Η Εταιρία δεσμεύεται ανέκκλητα να καταβάλει το ως άνω ποσό κατά τη λήξη της 10ης Περιόδου Εκτοκισμού, ήτοι την 27η Οκτωβρίου 2025.

Συνεπεία της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης των Ομολογιών, κατά την λήξη της 10ης Περιόδου Εκτοκισμού, ήτοι την 27η Οκτωβρίου 2025, οι πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθείσες Ομολογίες θα διαγραφούν, σύμφωνα με τον όρο 4.6 του Προγράμματος και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων

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