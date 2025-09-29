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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι ιδιώτες επενδυτές απορρόφησαν το 70% των ομολογιών
Αναλύσεις
21:45 - 29 Σεπ 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι ιδιώτες επενδυτές απορρόφησαν το 70% των ομολογιών

Reporter.gr Newsroom
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Η δημόσια προσφορά για το νέο κοινό ομολογιακό δάνειο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα. Από τις 500.000 ομολογίες που διατέθηκαν, το 70% κατευθύνθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 30% κατανεμήθηκε σε θεσμικούς. Συνολικά, έλαβαν μέρος 15.251 επενδυτές, με τη συνολική ζήτηση να αγγίζει τα 1,19 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 2,4 φορές.

Αναλυτικότερα:

«Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως Συντονιστές Κύριοι

Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 25.09.2025, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.192,47 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,4 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 15.251.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,20% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,20% ετησίως.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,20%, είναι οι εξής:

α) 350.000 Ομολογίες (70,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 587.471 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε 59,58% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 150.000 Ομολογίες (30,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 605.000 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 24,79% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 150.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 52.000 Ομολογίες ως ακολούθως:
omologies_69baf.JPG
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών».
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