Τηλεφωνική... συγγνώμη Νετανιάχου στον Καταριανό Ομόλογό του για την πρόσφατη επίθεση στην Ντόχα

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε συγγνώμη από τον Καταριανό ομόλογό του για την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας από τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον Νετανιάχου που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

Η κλήση προς τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, έγινε ενώ ο Νετανιάχου συναντιόταν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσινγκτον. Μια τεχνική ομάδα από το Κατάρ βρίσκεται επίσης στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με ξεχωριστή πηγή που έχει ενημερωθεί για τις συνομιλίες.