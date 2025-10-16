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Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2026 μονάδες
Αναλύσεις
10:04 - 16 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2026 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 0,54% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2045,81 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 252,8 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα με τις αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών να οδηγούν σε εναλλαγή του προσήμου του ΓΔ ως τις 4μμ περίπου. Όμως, στη συνέχεια οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις blue chips ρευστοποιήσεις blue chips (Metlen, Aktor, Jumbo κ.α.) οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2043 μονάδων με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνεται λίγο ψηλότερα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,253%) με το δείκτη CAC στο Παρίσι να αναρριχάται σε συνέχεια των εξελίξεων για τον προϋπολογισμό. Ετσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,17%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-1,11%) να υποαποδίδει αλλά τη Eurobank (+0,39%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Metlen (-5,09%), ο ΑΔΜΗΕ (-1,14%), ο Aktor (-2,08%), η Helleniq Energy (-1,77%), το Jumbo (-1,14%) και η ΔΕΗ (-1,11%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Optima (+1,64%), η Cenergy (0,92%), η Aegean (+3,01%), η ΕΥΔΑΠ (+0,94%) αλλά και η Aloumyl (+4,03%) με την ΕΚΤΕΡ (+4,03%) από τις λοιπές. Απολογιστικά, 46 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 60 εκείνων που υποχώρησαν. Στις 12μμ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα τελικά στοιχεία για το ΑΕΠ 2024. Παρά την βελτίωση του διεθνούς κλίματος, η Ελληνική αγορά συνέχισε την διορθωτική της πορεία. Ο Γ.Δ. παραβίασε τη ζώνη των 2055-2058 μονάδων, γεγονός που αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην βραχυπρόθεσμη τάση. Μετατρέπονται πλέον στην πλησιέστερη αντίσταση.

Στήριξη παρέχει ο ΜΚΟ 60 ημέρων στις 2026 μονάδες.

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