ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σημάδια κόπωσης στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου - Στο 0,1% η ανάπτυξη τον Αύγουστο
Ειδήσεις
09:56 - 16 Οκτ 2025

Σημάδια κόπωσης στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου - Στο 0,1% η ανάπτυξη τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η βρετανική οικονομία κατέγραψε οριακή αύξηση 0,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS).

«Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο του 2025, ενώ οι υπηρεσίες δεν παρουσίασαν καμία αύξηση και οι κατασκευές σημείωσαν πτώση 0,3% τον Αύγουστο», ανέφερε η ONS.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αντίστοιχη μηνιαία αύξηση 0,1%. Παράλληλα, το ONS προχώρησε σε αναθεώρηση των στοιχείων του Ιουλίου, τα οποία αρχικά έδειχναν στασιμότητα, επισημαίνοντας πλέον ότι η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1%. Τον Ιούνιο, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,4%.

Όπως αναφέρει το CNBC, η επιβράδυνση της ανάπτυξης δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς οι οικονομολόγοι αναμένουν χαμηλότερους ρυθμούς οικονομικής δραστηριότητας τους επόμενους μήνες. Το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου αναμένεται να δημοσιευθεί στα μέσα Νοεμβρίου, με την αγορά να το παρακολουθεί για τυχόν ενδείξεις περαιτέρω κάμψης.

Η βρετανική οικονομία είχε καταγράψει καλύτερη του αναμενόμενου αύξηση 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 0,7% στο πρώτο τρίμηνο, όταν η δραστηριότητα είχε ενισχυθεί από την πρόωρη κινητοποίηση των επιχειρήσεων ενόψει της επιβολής αμερικανικών δασμών τον Απρίλιο.

«Είναι πιθανή κάποια διόρθωση της πορείας μετά από ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο Sanjay Raja, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο, σε σχόλια που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτή την εβδομάδα.

«Πράγματι, μετά από ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο του 2025, αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο δεύτερο εξάμηνο [του έτους]. Προβλέπουμε ότι το τριμηνιαίο ΑΕΠ θα κυμανθεί γύρω στο 0,2% σε τριμηνιαία βάση, αλλά υπάρχουν κίνδυνοι επιβράδυνσης».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Mapei Hellas: Επένδυση €20 εκατ. σε νέο εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ

Mapei Hellas: Επένδυση €20 εκατ. σε νέο εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές - Ράλι στη Νότια Κορέα και την Αυστραλία
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές - Ράλι στη Νότια Κορέα και την Αυστραλία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το β’ τρίμηνο – Στο 3,3% ο δομικός πληθωρισμός
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το β’ τρίμηνο – Στο 3,3% ο δομικός πληθωρισμός

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές
Επιχειρήσεις

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 10:31

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι καμένες εκτάσεις - Εικόνες από δορυφόρο

Πολιτική
03/08/2026 - 10:25

Την Τρίτη (4/8) η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:20

Έως 24,58% μπορεί να διαμορφωθεί το ποσοστό της Castellano του Γκότση στην Aktor

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:11

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 10:02

Χρηματιστήριο: Μετά τον 4ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, στοχεύει τις 2600 μονάδες

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 09:57

Aπώλειες στην Ασία: Βουτιά άνω του 5% για τον Kospi

Εμπορεύματα
03/08/2026 - 09:49

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

Πολιτική
03/08/2026 - 09:44

Κατσαφάδος για πυρόπληκτους: Στο 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 09:33

Λαυράνος: Οι πυροσβέστες επιχειρούν επί ημέρες – Δεν υπάρχουν βάρδιες, είναι εξουθενωμένοι

Ειδήσεις
03/08/2026 - 09:30

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 09:12

Τουρισμός και πυρκαγιές: Νέα μεταβλητή για το last minute – Η κρίσιμη μάχη της επόμενης ημέρας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
03/08/2026 - 08:50

Δώστε επιτέλους αυξήσεις στους πυροσβέστες

Οικονομία
03/08/2026 - 08:48

Χρηματοδότηση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025

Ειδήσεις
03/08/2026 - 08:32

Δεν ισχύουν από σήμερα (3/8) οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό

Ειδήσεις
03/08/2026 - 08:22

Πέθανε ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς

Πολιτική
03/08/2026 - 08:11

«Μπρα ντε φερ» ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση, με φόντο τις χρηματοδοτήσεις

Εργασιακά
03/08/2026 - 08:01

Επίδομα άδειας 2026: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται – Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί

Εργασιακά
03/08/2026 - 07:52

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ναυτιλία
03/08/2026 - 07:47

Δυναμική επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 07:33

Σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν σταθερότητα στο ρεύμα

Ειδήσεις
02/08/2026 - 21:53

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Πολιτική
02/08/2026 - 21:42

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/08/2026 - 21:40

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/08/2026 - 21:15

Κοινωνικό Τιμολόγιο 2026: Νέα υποχρεωτική αίτηση για όλους – Ποιοι χάνουν την έκπτωση από 1/10

Πολιτική
02/08/2026 - 21:04

Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό και αυτός ανταπαντά με το «Ζητείται Ελπίς» και βαριές αιχμές

Πολιτική
02/08/2026 - 20:59

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Πολιτική
02/08/2026 - 20:29

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
02/08/2026 - 20:25

Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Πολιτική
02/08/2026 - 20:10

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Πολιτική
02/08/2026 - 19:59

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ