Σημάδια κόπωσης στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου - Στο 0,1% η ανάπτυξη τον Αύγουστο

Η βρετανική οικονομία κατέγραψε οριακή αύξηση 0,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS).

«Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο του 2025, ενώ οι υπηρεσίες δεν παρουσίασαν καμία αύξηση και οι κατασκευές σημείωσαν πτώση 0,3% τον Αύγουστο», ανέφερε η ONS.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αντίστοιχη μηνιαία αύξηση 0,1%. Παράλληλα, το ONS προχώρησε σε αναθεώρηση των στοιχείων του Ιουλίου, τα οποία αρχικά έδειχναν στασιμότητα, επισημαίνοντας πλέον ότι η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1%. Τον Ιούνιο, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,4%.

Όπως αναφέρει το CNBC, η επιβράδυνση της ανάπτυξης δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς οι οικονομολόγοι αναμένουν χαμηλότερους ρυθμούς οικονομικής δραστηριότητας τους επόμενους μήνες. Το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου αναμένεται να δημοσιευθεί στα μέσα Νοεμβρίου, με την αγορά να το παρακολουθεί για τυχόν ενδείξεις περαιτέρω κάμψης.

Η βρετανική οικονομία είχε καταγράψει καλύτερη του αναμενόμενου αύξηση 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 0,7% στο πρώτο τρίμηνο, όταν η δραστηριότητα είχε ενισχυθεί από την πρόωρη κινητοποίηση των επιχειρήσεων ενόψει της επιβολής αμερικανικών δασμών τον Απρίλιο.

«Είναι πιθανή κάποια διόρθωση της πορείας μετά από ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο Sanjay Raja, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο, σε σχόλια που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτή την εβδομάδα.

«Πράγματι, μετά από ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο του 2025, αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο δεύτερο εξάμηνο [του έτους]. Προβλέπουμε ότι το τριμηνιαίο ΑΕΠ θα κυμανθεί γύρω στο 0,2% σε τριμηνιαία βάση, αλλά υπάρχουν κίνδυνοι επιβράδυνσης».