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Νέο, σύγχρονο Κέντρο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:39 - 25 Νοε 2025

Νέο, σύγχρονο Κέντρο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής

Reporter.gr Newsroom
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Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ένα πολύ σημαντικό έργο για τους πολίτες του Αγίου Δημητρίου Αττικής, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά με τις προμελέτες του νέου Κέντρου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλυτικότερα, το έργο με συνολικό προϋπολογισμό της τάξεως των 31 εκατ. ευρώ αναμένεται να αλλάξει ριζικά την περιοχή, να αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων. Στην περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το νέο Κέντρο Διανομής αντικαθιστώντας τις υφιστάμενες υπαίθριες εγκαταστάσεις, θα υλοποιηθεί παράλληλα ανάπλαση του χώρου με στόχο την υψηλής αισθητικής αναβάθμισή του. Με την ολοκλήρωση του νέου Κέντρου Διανομής θα λάβει χώρα η αποξήλωση όλων των υφιστάμενων υπαίθριων εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη ενός πυρήνα πρασίνου εντός του αστικού ιστού.

Ταυτόχρονα, πρόκειται για ένα έργο που θα καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του Δήμου και των γύρω περιοχών, ενισχύοντας την αξιοπιστία του Δικτύου Διανομής και παρέχοντας βελτιωμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Τα νέα σύγχρονα Κέντρα Διανομής που κατασκευάζει ο ΔΕΔΔΗΕ εντός αστικών περιοχών σε ολόκληρη την Ελλάδα, λειτουργούν με όλα τα πρωτοκόλλα ασφαλείας, σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματισμού και αναβαθμίζουν ενεργειακά, οικονομικά και αισθητικά τις περιοχές στις οποίες εγκαθίστανται.

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Διανομής αποτελούν εγκαταστάσεις στις οποίες εγκαθίσταται, αποκλειστικά εντός κτιρίων, κατάλληλος εξοπλισμός που υποβιβάζει την υψηλή τάση του ηλεκτρικού ρεύματος σε μέση τάση, η οποία στη συνέχεια διανέμεται στην ευρύτερη περιοχή μέσω υπογείου δικτύου.

Στο πλαίσιο της δρομολόγησης του σημαντικού αυτού έργου, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Μάνος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Στέλιο Μαμαλάκη και υπογράμμισε: «Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δεσμευτεί να εκσυγχρονίσει και να αναβαθμίσει το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πανελλαδικά, με στόχο την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες. Έργα σαν και αυτό, μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου μας».

Ο Δήμαρχος κ. Σ. Μαμαλάκης από την πλευρά του τόνισε: «Η αναβάθμιση του υποσταθμού αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο που συμβάλει καθοριστικά στην ασφάλεια, στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης μας».

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