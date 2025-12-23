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Morgan Stanley: Κρίσιμη για την αναδιάρθρωση της Metlen η πώληση του χαρτοφυλακίου στη Χιλή
Αναλύσεις
14:25 - 23 Δεκ 2025

Morgan Stanley: Κρίσιμη για την αναδιάρθρωση της Metlen η πώληση του χαρτοφυλακίου στη Χιλή

Reporter.gr Newsroom
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Στην ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (RES) στη Χιλή προχώρησε η Metlen Energy & Metals, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται στα 865 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με σχετική ανάλυση της Morgan Stanley.

Το χαρτοφυλάκιο μεταβιβάστηκε στον όμιλο Glenfarne και περιλαμβάνει 588 MW φωτοβολταϊκής ισχύος, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) συνολικής χωρητικότητας 1.610 MWh. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη στρατηγική απομόχλευσης του ομίλου, με πληρωμές που υπερβαίνουν τα 800 εκατ. δολάρια προ φόρων έως το τέλος του 2025, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί εντός του 2026.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, το τελικό τίμημα είναι υψηλότερο από την αρχικά εκτιμώμενη αποτίμηση των 815 εκατ. δολαρίων, γεγονός που μεταφράζεται σε αποτίμηση περίπου 1,26 εκατ. ευρώ ανά MW εγκατεστημένης ηλιακής ισχύος. Η τράπεζα εκτιμά ότι η συμφωνία αυτή συμβάλλει στην άμβλυνση των ανησυχιών των επενδυτών σχετικά με τις ταμειακές ροές και τη μείωση του καθαρού δανεισμού του ομίλου.

Παράλληλα, η Morgan Stanley διατηρεί τη σύσταση «Overweight» για τη μετοχή της Metlen με τιμή-στόχο τα 64 ευρώ, έναντι τιμής κλεισίματος 41,20 ευρώ στις 22 Δεκεμβρίου 2025. Όπως επισημαίνει, η πώληση του χαρτοφυλακίου στη Χιλή αποτελεί μία από τις βασικές κινήσεις αναδιάρθρωσης του ομίλου, ενώ αναμένονται εξελίξεις και σε άλλα projects, με πιθανές πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΑΠΕ στην Αυστραλία (530 MW) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (200–300 MW) στο προσεχές διάστημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/12/2025 - 15:46
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