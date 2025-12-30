Τα επιχειρηματικά νέα που συζητιούνται στο ΧΑ εν μέσω εορταστικής ραστώνης

Οι πωλητές ξεκίνησαν με αποφασιστικότητα και με πωλήσεις τραπεζικών τίτλων και μετοχών ομίλου Βιοχάλκο (Cenergy, ΕΛΧΑ) οδήγησαν το ΓΔ από νωρίς στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2118 μονάδων. Η αντίδραση των αγοραστών μείωσε σταδιακά τις απώλειες χωρίς όμως να επαναφέρει το ΓΔ σε θετικό έδαφος ούτε στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετων τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,455% με τις ευρωπαϊκές αγορές να παρουσιάζουν μικτή εικόνα, πτωτική στην Φαργκφούρτη αλλά ανοδική στο Παρίσι. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,28%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-1,97%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (-2,89%), η Cenergy (-1,30%), η Βιοχάλκο (-1,18%), η ΜΟΗ (-1,53%), ο ΑΔΜΗΕ (-1,49%), ο Ελλάκτωρ (-1,51%) και η Optima (-0,91%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Metlen (+3,08%), ο Τιτάν (+2,75%), η ΕΥΔΑΠ (+1,43%), ο Aktor (+2,80%), η Lamda (+1,69%), το ΔΑΑ (+0,75%) αλλά ο Αβαξ (+3,72%), ο Παπουτσάνης (+15,13%), η Εβροφάρμα (6,89%) και η Ιλυδα (+4,78%) από τις λοιπές μετοχές.
Απολογιστικά, 60 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν.
Η εορταστική ραστώνη των Χριστουγέννων, δίνει τη θέση της στην προσμονή της Πρωτοχρονιάς με το επενδυτικό ενδιαφέρον ολοένα και μειώνεται. Σαν αποτέλεσμα, δεν σημειώθηκε αξιόλογη τεχνική μεταβολή.
Την ίδια ώρα, η Wall Street καταγράφει συγκρατημένες απώλειες με την τεχνολογία να βρίσκεται στο επίκεντρο των πωλήσεων μετά το νέο υψηλό του S&P 500 την προηγούμενη εβδομάδα. Υποχώρηση καιτων τιμών του χρυσού (-4,25%) καιτου αργύρου (-6,15%) μετά τη φρενήρη άνοδο.
Επιχειρηματικά Νέα
Metlen: Στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG για τη Βουλγαρία. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρό και μετρήσιμο αποτύπωμα στην αγορά φυσικού αερίου και LNG της περιοχής, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 35% της συνολικής ζήτησης σε Ελλάδα και Βουλγαρία.
ΕΧΑΕ: Σε νέα γενική συνέλευση στις 20 Ιανουαρίου οι αλλαγές στο management. Νέα πρόσκληση στους μετόχους απευθύνει η διοίκηση της Ελληνικά Χρηματιστήρια, για τα μέλη του ΔΣ.
Πακέτο σχεδόν €1 εκατ. στην Trek Development. Πρόκειται συνολικά για το 4,7% των μετοχών της εταιρείας με σκοπό τη διεύρυνση της ελεύθερης διασποράς (free float).
Allwyn: Νέες αγορές μετοχών ΟΠΑΠ αξίας 2,2 εκατ. ευρώ.
Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2025: η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 6,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 13,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 7,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2024. Όμως, το Σεπτέμβριο καταγράφηκε αύξηση κατά 12,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, +6,5% στην επιφάνεια και +5,1% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.
Ιανουάριος - Νοέμβριος 2025: Πρωτογενές πλεόνασμα €12.678 εκ., έναντι στόχου για €7.695 εκ. Tο ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε €68.777 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά €2.295 εκ. έναντι του στόχου, τα €2,1 δις. από το Τ.Α. Οι δαπάνες ανήλθαν στα €63.615 εκ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά €2.643 εκ. Στα €7,6 δις. οι τόκοι, στα €5,16 δις. το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.