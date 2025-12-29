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Wall Street: Πτωτικό κλείσιμο λόγω απωλειών στον τεχνολογικό κλάδο - Σημαντική υποχώρηση για το ασήμι
Χρηματιστήρια
23:22 - 29 Δεκ 2025

Wall Street: Πτωτικό κλείσιμο λόγω απωλειών στον τεχνολογικό κλάδο - Σημαντική υποχώρηση για το ασήμι

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα (29/12), επηρεασμένες από απώλειες στον τομέα της τεχνολογίας, αφού ο δείκτης S&P 500 είχε φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο S&P 500 έπεσε κατά 0,35% στις 6,903.26 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,50% στις 23,474.35 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο Dow Jones Industrial Average έχασε 249 μονάδες, ή 0,51% κινούμενος στις 48,461.93 μονάδες.

Το επενδυτικό ρεύμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δέχθηκε πίεση κατά τη συνεδρίαση. Οι μετοχές της Nvidia έπεσαν πάνω από 1%, επιστρέφοντας μέρος της αύξησης άνω του 5% που σημείωσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Οι Palantir Technologies και Meta Platforms επίσης υπέστησαν απώλειες, όπως και η Oracle.

«Δεδομένου του ελαφρού οικονομικού ημερολογίου αυτής της εβδομάδας, η εσωτερική δυναμική μπορεί να είναι η κύρια ιστορία της αγοράς αυτήν την εβδομάδα», δήλωσε ο Chris Larkin, επικεφαλής συναλλαγών και επενδύσεων στην E-Trade της Morgan Stanley. «Αν οι μετοχές θέλουν να κλείσουν άλλη μια χρονιά με διψήφιες αποδόσεις με θετικό πρόσημο, πιθανότατα θα χρειαστεί ο τομέας της τεχνολογίας να σηκώσει μεγάλο μέρος του βάρους».

Όσον αφορά τα μέταλλα, υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, το ασήμι υποχώρησε πάνω από 6% αφού προηγουμένως είχε φτάσει τα 80 δολάρια ανά ουγκιά για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το γεγονός αυτό έρχεται σε μια στιγμή όπου το πολύτιμο μέταλλο είχε μια τεράστια άνοδο το 2025, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 150% και καθιστώντας το μία από τις πιο «καυτές» επενδύσεις της χρονιάς. Το iShares Silver Trust (SLV) έχασε περίπου 7%.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την Παρασκευή, όταν ο S&P 500 έφτασε σε ενδοσυνεδριακό υψηλό 6.945,77 πριν κλείσει λίγο κάτω από το μηδέν.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική χρονιά στη Wall Street, με τον βασικό δείκτη να σημειώνει άνοδο άνω του 17% το 2025. Ο Dow έχει κερδίσει περίπου 14%, βάζοντάς τον σε πορεία για την ισχυρότερη χρονιά από το 2021. Ο Nasdaq Composite έχει υπεραποδώσει μέχρι στιγμής στη χρονιά, αυξανόμενος πάνω από 21%.

Η Wall Street βρίσκεται επίσης στην περίοδο του Santa Claus rally, μια ιστορικά ισχυρή περίοδο για την αγορά μετοχών. Από το 1950, ο S&P 500 είχε μέση άνοδο άνω του 1% μεταξύ των τελευταίων πέντε ημερών διαπραγμάτευσης του έτους και των πρώτων δύο της νέας χρονιάς, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac.

Σημειώνεται ότι το οικονομικό ημερολόγιο είναι ελαφρύ για αυτήν την εβδομάδα, αλλά οι επενδυτές θα έχουν μία ακόμη ένδειξη για τη στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) ενόψει του 2026. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου της Fed πρόκειται να δημοσιευτούν αύριο Τρίτη (30/12).

Κλείνοντας, όσον αφορά το πετρέλαιο, οι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent κατέγραψαν άνοδο 1,73% στα 61,28 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε επίσης άνοδο 2,03% στα 57,89 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/12/2025 - 23:27
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