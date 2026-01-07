ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Στόχος τη εκπλήρωση ενός January effect σε συγχρονισμό με τις διεθνείς αγορές
Αναλύσεις
09:49 - 07 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: Στόχος τη εκπλήρωση ενός January effect σε συγχρονισμό με τις διεθνείς αγορές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υποχώρηση κατά 0,17% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη συνεδρίαση της Δευτέρας κλείνοντας στις 2154,40 μονάδες (υψηλό 16 ετών).

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 217,1 εκ. ευρώ. Οι πωλητές απέκτησαν την υπεροπλία στο ξεκίνημα και με ρευστοποιήσεις δεικτοβαρών τίτλων (ΕΕΕ, ΔΕΗ και ΔΑΑ) οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2145 μονάδων περίτις 12.30μμ. Όμως, οι αγοραστές αντέδρασαν με οδηγό άλλα blue chips (Metlen, Helleniq Energy, ΕΛΧΑ, Eurobank) ελαχιστοποίησαν μέχρι τις δημοπρασίες τις απώλειες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 3,491% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,25%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+1,42%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (+5,88%), η Helleniq Energy (+3,52%), η Κύπρου (+1,45%), η Aegean (+1,38%), η Cenergy (+1,29%) αλλά και η Intrakom (+3,93%), η Interlife (+4,625) με την Europe Holdings (+8,5%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-2,46%), ο Aktor (-2,02%), η ΔΕΗ (-1,99%), το ΔΑΑ (- 1,19%), η ΜΟΗ (-1,27%), η Βιοχάλκο (-0,83%) και η ΕΧΑΕ (-2,06%). Απολογιστικά, 66 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 49 εκείνων που υποχώρησαν. Νέα υψηλά στη Wall Street με το βλέμμα στην Βενεζουέλα, με νέο ιστορικό υψηλό για Dow Jones και ανοδική κίνηση για την Amazon και τον χρυσό, μεταβλητότητα για την Chevron..

Παραμένει το θετικό momentum για το Χ.Α. με το σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης να είναι το ποιο πιθανό με στόχο την εκπλήρωση ενός γενναιόδωρου January effect σε συγχρονισμό με τις διεθνείς αγορές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ελίν: Νέος CEO ο Ιωάννης Διαμαντόπουλος – Εκτελεστικός Πρόεδρος ο Γιάννης Αληγιζάκης
Επιχειρήσεις

ελίν: Νέος CEO ο Ιωάννης Διαμαντόπουλος – Εκτελεστικός Πρόεδρος ο Γιάννης Αληγιζάκης

Αυξήσεις μισθών για 1,5 εκατ. εργαζόμενους – Ποιοι κερδίζουν και πόσα
Οικονομία

Αυξήσεις μισθών για 1,5 εκατ. εργαζόμενους – Ποιοι κερδίζουν και πόσα

Σε κρίσιμη καμπή οι αγροτικές κινητοποιήσεις – Στο επίκεντρο οι κυβερνητικές εξαγγελίες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Σε κρίσιμη καμπή οι αγροτικές κινητοποιήσεις – Στο επίκεντρο οι κυβερνητικές εξαγγελίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&amp;P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν
Χρηματιστήρια

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street
Ειδήσεις

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 22:14

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά

Αυτοδιοίκηση
19/07/2026 - 22:11

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
19/07/2026 - 21:51

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε

Ειδήσεις
19/07/2026 - 20:59

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:44

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:11

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ