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Αυξήσεις μισθών για 1,5 εκατ. εργαζόμενους – Ποιοι κερδίζουν και πόσα
Οικονομία
09:29 - 07 Ιαν 2026

Αυξήσεις μισθών για 1,5 εκατ. εργαζόμενους – Ποιοι κερδίζουν και πόσα

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα δουν αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους, ως αποτέλεσμα της μείωσης της φορολογίας αλλά και των επερχόμενων μισθολογικών προσαρμογών. Οι αυξήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των τέκνων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα δείχνουν το εύρος των αλλαγών:

  • Εκπαιδευτικός, άγαμος, άνω των 30 ετών, με καθαρές αποδοχές 1.206,42 ευρώ, βλέπει αύξηση κατά 10 ευρώ.

  • Γιατρός του ΕΣΥ, έγγαμος με ένα παιδί, από 1.693,08 ευρώ καθαρά, θα φτάσει από 1ης Ιανουαρίου 2026 τα 1.814,75 ευρώ.

  • Υπάλληλος Υπουργείου, 58 ετών, με πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας και δύο παιδιά, αυξάνεται από τα 2.043,08 ευρώ στα 2.201,41 ευρώ.

Παράλληλα, από τον Απρίλιο αναμένονται νέες αυξήσεις για περίπου 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίες συνδέονται με την άνοδο του κατώτατου μισθού. Στις μισθολογικές βελτιώσεις περιλαμβάνεται επίσης η επαναφορά του 13ου μισθού και μέρους του 14ου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως δήλωσε στο MEGA ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργού Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, οι αυξήσεις αυτές αποτελούν «την απάντηση της κυβέρνησης στις πληθωριστικές πιέσεις», με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων.

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