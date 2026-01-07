Σε κρίσιμη καμπή οι αγροτικές κινητοποιήσεις – Στο επίκεντρο οι κυβερνητικές εξαγγελίες

Σε καθοριστικές αποφάσεις καλούνται να προχωρήσουν οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα που αναμένεται να παρουσιάσει την Τετάρτη (7/1) η κυβέρνηση, σχεδόν 40 ημέρες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα.

Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις στα βασικά μπλόκα, όπως στη Νίκαια, στον Ε65 και σε άλλα κομβικά σημεία, με στόχο τον συντονισμό των δράσεων και τη λήψη των τελικών αποφάσεων. Σε περίπτωση που επιλεγεί η κλιμάκωση, οι αγρότες έχουν προαναγγείλει 48ωρο «μπλακάουτ» με αποκλεισμούς παραδρόμων, τελωνείων, αλλά και πλήρες κλείσιμο της Εθνικής Οδού στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις αποφάσεις της τελευταίας πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου παρατάσσονται περισσότερα από 2.000 τρακτέρ, οι αγρότες θα συνεδριάσουν την Τετάρτη στις 18:00, προκειμένου να αξιολογήσουν κατά πόσο οι κυβερνητικές εξαγγελίες ανταποκρίνονται στα 14 αιτήματα που έχουν καταθέσει εδώ και έναν μήνα.

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επισημαίνεται ότι ικανοποιείται η πλειονότητα των διεκδικήσεων, καθώς έχουν ήδη ανακοινωθεί μέτρα όπως η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για αγροτική χρήση, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου χωρίς πλαφόν, η οικονομική στήριξη προϊόντων με καταρρεύσες τιμές και η πλήρης αποζημίωση ζημιών από τον ΕΛΓΑ.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις με συμβολικές αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Αχαΐα άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια της γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου, επιτρέποντας για δύο ώρες την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, ενώ αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννινα, όπου προσφέρθηκαν αγροτικά προϊόντα στους οδηγούς.

Νέο ραντεβού έχει δοθεί για την Πέμπτη στο μπλόκο του Καλπακίου, με στόχο τον 48ωρο αποκλεισμό του τελωνείου Κακαβιάς. Παράλληλα, συνελεύσεις έχουν προγραμματιστεί και στον Προμαχώνα, ώστε να αποτιμηθούν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στην κυκλοφορία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Κάστρο Βοιωτίας, όπου η Εθνική Οδός παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα. Οι οδηγοί κάνουν λόγο για έντονη ταλαιπωρία, καθώς σε ορισμένα σημεία απαιτούνται έως και 30 λεπτά για διαδρομές λίγων χιλιομέτρων.