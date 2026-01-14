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Deutsche Bank: Σύσταση «hold» για τη Bally’s Intralot με τιμή-στόχο €1,02
Αναλύσεις
15:02 - 14 Ιαν 2026

Deutsche Bank: Σύσταση «hold» για τη Bally’s Intralot με τιμή-στόχο €1,02

Reporter.gr Newsroom
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Με σύσταση «hold» ξεκινά η Deutsche Bank την κάλυψη της μετοχής της Bally’s Intralot, δίνοντας τιμή – στόχο το 1,02 ευρώ και εκτιμώντας πως, παρά τον μετασχηματισμό του Ομίλου σε έναν από τους μεγαλύτερους εισηγμένους παρόχους iGaming και λοταριών διεθνώς, το ισοζύγιο κινδύνου-απόδοσης παραμένει εύθραυστο.  

Τις αιτίες πίσω από αυτό βλέπει ο γερμανικό οίκος στην αυξημένη έκθεση στη βρετανική αγορά online gaming, σε μία περίοδο κατά την οποία το φορολογικό και ρυθμιστικό περιβάλλον επιδεινώνεται.

Σημειώνεται πως η εξαγορά της Bally’s International Interactive (BII), ύψους περίπου 2,7 δισ. ευρώ, αποτέλεσε καταλύτη-ορόσημο, καθώς σχεδόν τριπλασίασε τα έσοδα του ομίλου και μετέβαλε ριζικά το επιχειρηματικό του μείγμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Deutsche Bank τόνισε ότι τα δύο τρίτα των εσόδων του ομίλου προέρχονται πλέον από τον τομέα iGaming του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον πυρήνα της BII να αποτελείται από brands iGaming με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της Gamesys, τα οποία θεωρούνται υψηλής ποιότητας με σχετικά χαμηλό ρυθμιστικό κίνδυνο και υψηλά περιθώρια κέρδους.

Ανησυχίες από τη φορολογική πολιτική του ΗΒ

Η εταιρεία εξέφρασε την υποστήριξή της για την επιχείρηση λοταρίας της Bally’s, η οποία προσφέρει μακροπρόθεσμη ορατότητα κερδών με μέσο όρο συμβολαίων 16 ετών, αν και σημείωσε ότι η ανάπτυξη του GGY (Gross Gaming Yield) είναι αργή, περίπου 3% CAGR.

Ωστόσο, η Deutsche Bank ανέφερε ότι υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την επικείμενη αύξηση φόρου στο Ηνωμένο Βασίλειο από 21% σε 40% του GGR (Gross Gaming Revenue), που θα τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο του 2026, σημειώνοντας ότι ενώ η διοίκηση πιστεύει ότι μπορεί να μετριάσει περισσότερο από το 30% αυτής της επίπτωσης πριν από τις επιταχυνόμενες συνέργειες, αυτός ο στόχος μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί δεδομένων των κατευθύνσεων από ανταγωνιστές και των αβέβαιων αντιδράσεων πελατών και ανταγωνιστών.

Έτσι, η αλλαγή αυτή εκτιμάται πως θα επιβαρύνει τη βάση κόστους της Bally’s Intralot κατά περίπου 96 εκατ. ευρώ το 2026, ποσό που σε ετήσια βάση ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ.

Η η Deutsche Bank σημειώνει, μάλιστα, ότι οι περισσότεροι εισηγμένοι ανταγωνιστές στο Ηνωμένο Βασίλειο μιλούν για 20%-25% άμεση αντιστάθμιση, με σταδιακή βελτίωση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Σε επίπεδο μεγεθών, οι αναλυτές της Deutsche Bank προβλέπουν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EBITDA μόλις 2% την περίοδο 2025-2028, παρά την αύξηση εσόδων με ρυθμό περίπου 6%.

Η επιβράδυνση στα λειτουργικά κέρδη αντανακλά ακριβώς την πίεση από τη βρετανική φορολογία.

Αποτίμηση και σενάρια για τιμή-στόχο

Η αποτίμηση πραγματοποιείται με τη μέθοδο sum-of-the-parts, όπου ο τομέας των λοταριών αποτιμάται στις 9 φορές το EV/EBITDA του 2026 και η δραστηριότητα iGaming στις 8 φορές. Με βάση αυτές τις παραδοχές, προκύπτει συνολική αξία που στηρίζει την τιμή-στόχο του 1,02 ευρώ ανά μετοχή.

Σε ένα εναλλακτικό σενάριο προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF), η θεωρητική αποτίμηση ανεβαίνει στα 1,22 ευρώ ανά μετοχή. Παρ’ όλα αυτά, ο οίκος κρίνει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν αποτυπώνει επαρκώς την πραγματικότητα, καθώς το iGaming έχει πλέον κυρίαρχο ρόλο στο ανανεωμένο επιχειρηματικό προφίλ του ομίλου.

Σε επίπεδο ισολογισμού, η καθαρή μόχλευση διαμορφώνεται περίπου στις 3,6 φορές σε όρους καθαρού χρέους προς EBITDA, επίπεδο υψηλότερο σε σύγκριση με αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου. Ωστόσο, οι αναλυτές της Deutsche Bank εκτιμούν ότι θα ακολουθήσει σταδιακή αποκλιμάκωση της μόχλευσης, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί προς τις 2,7 φορές έως το 2028.

Το τελικό συμπέρασμα των αναλυτών της Deutsche Bank είναι ότι η Bally’s Intralot εμφανίζει έναν συνδυασμό αμυντικών χαρακτηριστικών από τον τομέα των λοταριών και δραστηριότητας iGaming με υψηλά περιθώρια κέρδους, αλλά και αυξημένο βαθμό αβεβαιότητας, κυρίως στη βρετανική αγορά.

Παρά τη στρατηγική ενίσχυση του ομίλου και τις επιπλέον προοπτικές που προκύπτουν από το iLottery, τις συνέργειες B2B και την επέκταση σε νέες αγορές, ο οίκος εκτιμά ότι στις σημερινές αποτιμήσεις η μετοχή δεν παρουσιάζει ελκυστικό περιθώριο ανόδου. Ως εκ τούτου, διατηρεί ουδέτερη σύσταση, έως ότου βελτιωθεί η ορατότητα γύρω από το φορολογικό και το ρυθμιστικό περιβάλλον.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 15:39
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