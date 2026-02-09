Alpha Bank: Tα Καθαρά Έσοδα από Τόκους αναμένεται να ξεπεράσουν τα €1,6 δισ. το 2025
09:42 - 09 Φεβ 2026

Η Alpha Bank πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για το οικονομικό έτος 25, επαναλαμβάνοντας τις προηγουμένως ανακοινωθείσες οικονομικές προβλέψεις της για το έτος. 

Η Διοίκηση, σύμφωνα με το πρωινό δελτίο της Optima, επιβεβαίωσε ότι τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,6 δισ. ευρώ, ενώ τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 460 εκατ. ευρώ, με την Τράπεζα να σημειώνει ότι τα έσοδα από ακίνητα έχουν αναδιατυπωθεί και αναταξινομηθεί στα καθαρά έσοδα από προμήθειες.

Τα λειτουργικά έξοδα περιορίστηκαν στα 870 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος κινδύνου διατηρείται στις 45 μονάδες βάσης, γεγονός που συνάδει με τη συνεχιζόμενη υψηλή ποιότητα του ενεργητικού. Συνολικά, η Alpha Bank παραμένει σε καλό δρόμο για να επιτύχει καθαρά κέρδη 900 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 25, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας.

Τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 25 θα ενσωματώσουν δύο μήνες συνεισφοράς από την εξαγορά της Astrobank, ενώ το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου (VES) που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026 θα αναγνωριστεί το επόμενο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα ολόκληρου του έτους θα ανακοινωθούν στις 27 Φεβρουαρίου πριν από το άνοιγμα της αγοράς, μαζί με την επίσημη δημοσίευση των προβλέψεων για το 2026, ακολουθούμενη από μια Ημέρα Κεφαλαιαγοράς στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 για την παρουσίαση των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών προοπτικών.

