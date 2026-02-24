ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Optima: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της Helleniq Energy
Αναλύσεις
13:35 - 24 Φεβ 2026

Optima: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της Helleniq Energy

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα τιμή-στόχο στα 9,8 ευρώ (από 8,3 ευρώ) δίνει για τη μετοχή της Helleniq Energy η Optima Bank. Παράλληλα, διατηρεί σύσταση neutral για τη μετοχή.

Η HELLENiQ ENERGY έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου του 2025 στις 26 Φεβρουαρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, με τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα. Εξαιρώντας την επίδραση των αποθεμάτων και τις έκτακτες μεταβολές, η Optima αναμένει «προσαρμοσμένα» κέρδη EBITDA ύψους 361 εκατ. ευρώ (-32,2%) σε ετήσια βάση, λόγω του ισχυρού περιβάλλοντος διύλισης και της σταθερής παραγωγής, και «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη ύψους 181 εκατ. ευρώ από 117 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2024.

Λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση από τα αποθέματα και άλλες έκτακτες μεταβολές ύψους 87 εκατ. ευρώ (κυρίως πτώση της τιμής του πετρελαίου), τα κέρδη EBITDA και τα καθαρά κέρδη βάσει των ΔΠΧΠ αναμένονται στα 274 εκατ. ευρώ και 130 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη EBITDA ύψους 189 εκατ. ευρώ και 48 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2024.

Όσον αφορά το μέρισμα, η Optima ότι η HE θα ανακοινώσει τελικά κέρδη ανά μετοχή ύψους 0,40 ευρώ, αυξάνοντας τις συνολικές διανομές για το 2025 στα 0,60 ευρώ/μετοχή.

optima 5a521

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Άνευ προηγουμένου δολοφονία χαρακτήρα» καταγγέλλει ο Άδωνις Γεωργιάδης
Πολιτική

«Άνευ προηγουμένου δολοφονία χαρακτήρα» καταγγέλλει ο Άδωνις Γεωργιάδης

ΑΔΜΗΕ: Ελάφρυνση €3,7 δισ. στους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Ελάφρυνση €3,7 δισ. στους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Νέα ΚΑΠ 2028–2034: Στην Πάτρα ο διάλογος για τον ρόλο των Περιφερειών
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Νέα ΚΑΠ 2028–2034: Στην Πάτρα ο διάλογος για τον ρόλο των Περιφερειών

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι διατάξεις που μείωσαν τις αποδοχές υπαλλήλων του ΥΠΕΞ
Ειδήσεις

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι διατάξεις που μείωσαν τις αποδοχές υπαλλήλων του ΥΠΕΞ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%
Επιχειρήσεις

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

Είσοδος της Chevron στο Block 10 (Κυπαρισσιακός), εξαγοράζοντας ποσοστό της Helleniq Energy
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Είσοδος της Chevron στο Block 10 (Κυπαρισσιακός), εξαγοράζοντας ποσοστό της Helleniq Energy

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.
Ανακοινώσεις

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ