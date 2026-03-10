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TREK Development: Ετήσια αύξηση τζίρου 28,69% το 2025 – Διανομή συνολικού μερίσματος €500.000
Αναλύσεις
18:10 - 10 Μαρ 2026

TREK Development: Ετήσια αύξηση τζίρου 28,69% το 2025 – Διανομή συνολικού μερίσματος €500.000

Reporter.gr Newsroom
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Τα πρώτα αποτελέσματα χρήσης (2025) ως εισηγμένη εταιρία ανακοίνωσε την Τρίτη (10/3) η TREK Development A.E.

Αναλυτικότερα:

Βασικά Σημεία Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2025

1) Αύξηση πωλήσεων κατά 28,69% σε σχέση με το 2024. Οι πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν σε € 3.805.643,00, έναντι € 2.957.204,00 το 2024.

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2) Αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 110,97% σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα € 1.779.918, έναντι € 843.704,00 το 2024.

3) Αύξηση κερδών προ φόρων κατά 117,63% σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων του 2025 διαμορφώθηκαν σε € 1.646.736,00, έναντι € 756.677,00 το 2024.

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4) Τα ταμειακά διαθέσιμα (άμεσα ρευστοποιήσιμα) της εταιρίας την 31.12.2025 ανέρχονταν σε € 4.289.308,46, έναντι € 571.048,51 το 2024.

5) Ο συνολικός δανεισμός της εταιρίας κάθε είδους και βάρους (βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) την 31.12.2025 ήταν μηδενικός (0).

Το μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Κωνσταντίνου Παπαπολύζου:

«Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την TREK που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά από το 1995 στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και Τρίτες χώρες.

Όχι μόνο υπερδιπλασιάσαμε την καθαρή κερδοφορία μας (+117,63%), φτάνοντας σε κέρδη € 1.646.736,00 (προ φόρων), αλλά και ξεπεράσαμε τις αντίστοιχες δικές μας προβλέψεις, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό που αντικατοπτρίζει το DNA μας, δηλαδή «να μιλάμε λίγο, να υποσχόμαστε ακόμα λιγότερα και να πραγματοποιούμε πολύ περισσότερα».

Ομοίως, αυξήσαμε τις πωλήσεις μας κατά 28,69%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Συμπληρώνοντας τη βασική χρηματοοικονομική αποτύπωση της εταιρίας, ο δανεισμός μας παραμένει μηδενικός, ενώ τα ταμειακά μας διαθέσιμα (άμεσα ρευστοποιήσιμα) την 31.12.2025 ήταν € 4.289.308,46.

Το 2025 βάλαμε τις βάσεις και ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα στην ανάπτυξη των Κατασκευών Κρίσιμων και άλλων Υποδομών Δημοσίου Συμφέροντος, επικεντρωμένοι σε καθετοποιημένες αγορές, όπως η Ενεργειακή Εξοικονόμηση και Αναβάθμιση του Δημοσίου Κτιριακού Αποθέματος, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και τα «Έξυπνα» Νερά, κυρίως στην ύδρευση μέσω των smart υδρομέτρων και στην ανακύκλωση και επανάχρηση νερού (αφαλατώσεις)

Παράλληλα, ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο ο παραδοσιακός μας τομέας δράσης, αυτός των Υπηρεσιών (Advisory), όμως μετασχηματιζόμαστε από Συμβουλευτική (Consulting) σε Project Development Services εταιρεία με περαιτέρω καθετοποίηση στην Ενέργεια και τις Κρίσιμες Υποδομές, παρέχοντας end-to-end Project Management & Project Finance, αλλά και Construction Management Υπηρεσίες για την ωρίμανση και ανάπτυξη μεγάλων Έργων Υποδομής.

Οι δύο αυτοί επιχειρηματικοί πόλοι της TREK, δηλαδή αυτός των Κατασκευών (Infrastructure Development) και αυτός του Project Development Services, θα ενισχυθούν το 2026 με Οργανική και μη-Οργανική Ανάπτυξη (συμμετοχές/εξαγορές τρίτων οντοτήτων) και ήδη είμαστε σε προχωρημένα στάδια συζητήσεων με εταιρείες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που θα εμπλουτίσουν και θα δημιουργήσουν συνέργειες στα δύο παραπάνω business lines της TREK. Το 2025, το 60% των εσόδων προήλθε από τον Τομέα των Κατασκευών και το 40% από τις Υπηρεσίες Project Development. Το 2026 εκτιμώ ότι το ποσοστό αυτό θα είναι 70% - 30%.

Είμαστε μόλις 3,5 μήνες εισηγμένοι στο ΧΑΑ, είχαμε τη 2η καλύτερη απόδοση σε ό,τι αφορά στην απόδοση της τιμής της μετοχής μας το 2025 στο σύνολο των εισηγμένων εταιριών στο ΧΑΑ (Κύρια και Εναλλακτική), και μέχρι σήμερα πιστεύω ότι ικανοποιούμε τις προσδοκίες των νέων μετόχων μας που μας εμπιστεύτηκαν, είτε αυτοί είναι οι 5 «μεγάλοι» θεσμικοί που πήραν θέση στην TREK, είτε οι μεμονωμένοι επενδυτές. Προς τούτο, θα εισηγηθώ στο Δ.Σ. της TREK τη διανομή μερίσματος 500.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 38,13% της καθαρής κερδοφορίας της χρήσης 2025. Στόχος μας είναι το ποσοστό αυτό να αυξηθεί περαιτέρω στη χρήση του 2026.

Θέλω να διαβεβαιώσω τους μετόχους μας ότι παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που δείξαμε και παρόλο που εκτιμώ ότι θα κατακτήσουμε ακόμα υψηλότερους ρυθμούς κερδοφορίας το 2026, δεν είμαστε η εταιρεία που κυνηγά αποκλειστικά τα αποτελέσματα του κάθε τριμήνου (Q), ούτε η εταιρεία που θα κάνει εξαγορές με κάθε τίμημα, μόνο και μόνο για λόγους προσωρινού εντυπωσιασμού. Επιθετικά αλλά συστηματικά το 2026 θα αξιοποιήσουμε τους πόρους μας, πετυχαίνοντας τη μέγιστη μόχλευση και ικανοποιώντας ακόμα περισσότερο τις προσδοκίες».

Πρόταση Μερίσματος

To Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 31ης Μαρτίου 2026 τη διανομή μερίσματος ύψους € 500.000 ήτοι 38,13% επί των καθαρών κερδών χρήσης. Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος έχουν ανακοινωθεί στο οικονομικό ημερολόγιο στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας (www.trekdevelopment.eu).

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