Νευρικότητα στις αγορές λόγω εντάσεων στη Μέση Ανατολή και αναταράξεων στις τιμές ενέργειας

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Η αγορά κινήθηκε σε καθεστώς ακραίας νευρικότητας, με έντονες εναλλαγές προσήμων και βίαιη μεταβλητότητα, ακολουθώντας το διεθνές κλίμα που διαμορφώνεται από την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και τις απότομες κινήσεις στις τιμές ενέργειας.

Σύμφωνα με την Κύκλος-Χρηματιστηριακή:

• Πρωινή καθίζηση έως τις 1.998 μονάδες,

• Θεαματική αναστροφή πάνω από τις 2.100 μονάδες, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί «παραγωγικών συνομιλιών» με το Ιράν. ΓΔ 2.101,57 (+1,78%), ΔΤΡ 2.303,38 (+3,42%), FTSE25 5.330,36 (+1,92%), Τζίρος €338 εκατ. (63% τράπεζες).

Συνολική κεφαλαιοποίηση: €145,3 δισ. Short: BYLOT (Qube Research 0,61276%),QLCO (Arrowstreet 0,50525%), MTLN (JP Morgan AM 0,54343%, Marshall Wace 0,50757%, AKO Capital 1,00828%).

Εταιρικές εξελίξεις

•CrediaBank: Προτεινόμενη ΑΜΚ με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης, συνδυασμένη δημόσια προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση, προκαταρκτικές δεσμεύσεις €110 εκατ., lock‑up 180 ημερών για Thrivest & ΕΕΣΥΠ.

•QLCO: σύμβαση ICT €58 εκατ. με την ΕΕ. •AKTR: εξαγορά 145,2 MW αιολικών στην Εύβοια και 13 MW φωτοβολταϊκών στο Κιλκίς .

• ΜΟΗ: EBITDA 2025 €1,06 δισ., καθαρά κέρδη €650,8 εκατ., μέρισμα €1,75/μετοχή .

• Austrian Card: Έσοδα 2025 €360,2 εκ. (-8%), EBITDA €51,8 εκ. (-7%), καθαρά κέρδη €16,2 εκ. (από €19,2 εκ.), μέρισμα €0,10/μετοχή, επιστροφή σε ανάπτυξη από το 2026.

•Trastor: σχεδιάζει ΑΜΚ έως €150 εκατ. προς τέλη Απριλίου–αρχές Μαΐου με στόχο τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και προϋπόθεση διασποράς 15%.

• Premia: στις 31 Μαρτίου ξεκινά δημόσια προσφορά για νέο 7ετές ομόλογο έως €150 εκατ. για αποπληρωμή παλαιού ομολόγου, επενδύσεις ακινήτων και κεφάλαιο κίνησης. • Real Consulting: ολοκλήρωσε την ΑΜΚ και οι 9,2 εκατ. νέες μετοχές εισάγονται στο Χ.Α. στις 30 Μαρτίου.

•Revolut: πέτυχε $2,3 δισ. κέρδη το 2025, με έσοδα $6 δισ. και 1,8 εκατ. χρήστες στην Ελλάδα, στοχεύοντας >2 εκατ. και ελληνικό GR IBAN το 2026.

Διεθνές περιβάλλον

Ασία–Ειρηνικός: Ισχυρό sell‑off Ευρώπη: Ο STOXX 600 γύρισε στο +0,6% από -2,5%, με DAX +1,2%, CAC +0,8%, FTSE100 -0,2%, ανοδικές αεροπορικές και πίεση στον ενεργειακό κλάδο (STOXX Oil & Gas -1,7%).

ΗΠΑ: Η Wall Street ανέκαμψε από βαθύ κόκκινο μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ενώ οι δείκτες είχαν πλησιάσει περιοχή διόρθωσης. Brent 101–112 δολ., WTI 89–99 δολ., Xρυσός $4.476, ασήμι $70,2, EUR/USD 1,159 Αποτελέσματα 2025: 24/3 ΔΑΑ. Αξιολογήσεις: S&P 24/4, Fitch 8/5