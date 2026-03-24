Νευρικότητα στις αγορές λόγω εντάσεων στη Μέση Ανατολή και αναταράξεων στις τιμές ενέργειας

Σύμφωνα με την Κύκλος-Χρηματιστηριακή:
• Πρωινή καθίζηση έως τις 1.998 μονάδες,
• Θεαματική αναστροφή πάνω από τις 2.100 μονάδες, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί «παραγωγικών συνομιλιών» με το Ιράν. ΓΔ 2.101,57 (+1,78%), ΔΤΡ 2.303,38 (+3,42%), FTSE25 5.330,36 (+1,92%), Τζίρος €338 εκατ. (63% τράπεζες).
Συνολική κεφαλαιοποίηση: €145,3 δισ. Short: BYLOT (Qube Research 0,61276%),QLCO (Arrowstreet 0,50525%), MTLN (JP Morgan AM 0,54343%, Marshall Wace 0,50757%, AKO Capital 1,00828%).
Εταιρικές εξελίξεις
•CrediaBank: Προτεινόμενη ΑΜΚ με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης, συνδυασμένη δημόσια προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση, προκαταρκτικές δεσμεύσεις €110 εκατ., lock‑up 180 ημερών για Thrivest & ΕΕΣΥΠ.
•QLCO: σύμβαση ICT €58 εκατ. με την ΕΕ. •AKTR: εξαγορά 145,2 MW αιολικών στην Εύβοια και 13 MW φωτοβολταϊκών στο Κιλκίς .
• ΜΟΗ: EBITDA 2025 €1,06 δισ., καθαρά κέρδη €650,8 εκατ., μέρισμα €1,75/μετοχή .
• Austrian Card: Έσοδα 2025 €360,2 εκ. (-8%), EBITDA €51,8 εκ. (-7%), καθαρά κέρδη €16,2 εκ. (από €19,2 εκ.), μέρισμα €0,10/μετοχή, επιστροφή σε ανάπτυξη από το 2026.
•Trastor: σχεδιάζει ΑΜΚ έως €150 εκατ. προς τέλη Απριλίου–αρχές Μαΐου με στόχο τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και προϋπόθεση διασποράς 15%.
• Premia: στις 31 Μαρτίου ξεκινά δημόσια προσφορά για νέο 7ετές ομόλογο έως €150 εκατ. για αποπληρωμή παλαιού ομολόγου, επενδύσεις ακινήτων και κεφάλαιο κίνησης. • Real Consulting: ολοκλήρωσε την ΑΜΚ και οι 9,2 εκατ. νέες μετοχές εισάγονται στο Χ.Α. στις 30 Μαρτίου.
•Revolut: πέτυχε $2,3 δισ. κέρδη το 2025, με έσοδα $6 δισ. και 1,8 εκατ. χρήστες στην Ελλάδα, στοχεύοντας >2 εκατ. και ελληνικό GR IBAN το 2026.
Διεθνές περιβάλλον
Ασία–Ειρηνικός: Ισχυρό sell‑off Ευρώπη: Ο STOXX 600 γύρισε στο +0,6% από -2,5%, με DAX +1,2%, CAC +0,8%, FTSE100 -0,2%, ανοδικές αεροπορικές και πίεση στον ενεργειακό κλάδο (STOXX Oil & Gas -1,7%).
ΗΠΑ: Η Wall Street ανέκαμψε από βαθύ κόκκινο μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ενώ οι δείκτες είχαν πλησιάσει περιοχή διόρθωσης. Brent 101–112 δολ., WTI 89–99 δολ., Xρυσός $4.476, ασήμι $70,2, EUR/USD 1,159 Αποτελέσματα 2025: 24/3 ΔΑΑ. Αξιολογήσεις: S&P 24/4, Fitch 8/5