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Ιθαγένεια από τη γέννηση: Μείωση έως 70% στην παραβατικότητα νέων μεταναστευτικής καταγωγής στη Γερμανία
Ειδήσεις
11:23 - 24 Μαρ 2026

Ιθαγένεια από τη γέννηση: Μείωση έως 70% στην παραβατικότητα νέων μεταναστευτικής καταγωγής στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Η απόκτηση της γερμανικής ιθαγένειας από τη γέννηση μειώνει σημαντικά την εγκληματικότητα μεταξύ εφήβων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, σύμφωνα με νέα μελέτη του Ifo Institute και του Πανεπιστημίου του Πασσάου σχετικά με τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί ιθαγένειας το 2000.

«Έφηβοι δεύτερης και τρίτης γενιάς μεταναστών, που απέκτησαν γερμανική υπηκοότητα από τη γέννησή τους, καταγράφονται από την αστυνομία ως ύποπτοι περίπου 70% λιγότερο συχνά σε σύγκριση με αντίστοιχους εφήβους που προηγουμένως δεν διέθεταν γερμανικό διαβατήριο», δήλωσε ο ερευνητής του ifo Helmut Rainer. Η μείωση της νεανικής εγκληματικότητας αποδίδεται κυρίως στη μείωση των αδικημάτων κατά της ιδιοκτησίας και των παραβάσεων που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Η μελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης του 2000 και βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας από τα ομόσπονδα κρατίδια της Βάδη-Βυρτεμβέργη, της Έσση και το Βερολίνο. Από το 2000 και μετά, τα παιδιά που γεννιούνται στη Γερμανία από αλλοδαπούς γονείς αποκτούν αυτόματα γερμανική ιθαγένεια με βάση τον τόπο γέννησης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας γονέας διαμένει νόμιμα στη χώρα για οκτώ χρόνια και διαθέτει άδεια παραμονής. Πριν από τη μεταρρύθμιση, ιθαγένεια αποκτούσαν κατά τη γέννηση μόνο τα παιδιά με τουλάχιστον έναν Γερμανό γονέα.

«Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, όπως η απόδοση ιθαγένειας από τη γέννηση, μπορούν να διαμορφώσουν την ταυτότητα, να ενισχύσουν την κοινωνική εμπιστοσύνη και να βελτιώσουν τις προοπτικές εκπαίδευσης, απασχόλησης και πολιτικής συμμετοχής», σημείωσε ο ερευνητής του ifo Leander Andres.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η εισαγωγή της ιθαγένειας από τη γέννηση συνδέεται και με βελτιωμένες σχολικές επιδόσεις παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής. Η καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας μειώνει την πιθανότητα εμπλοκής των νέων σε παραβατικές δραστηριότητες.

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